تقرير: كازاخستان أبدت استعدادها لتسلم مخزون إيران من اليورانيوم المخصب

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي،، لصحيفة "فايننشال تايمز"، إن "كازاخستان أبدت استعدادها لتسلم مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بمستويات قريبة من مستوى التخصيب اللازم لصنع الأسلحة، إذا توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي". وأضاف "الدولة الواقعة في آسيا الوسطى أعربت عن تقبلها لفكرة الاحتفاظ بالمخزون خلال لقاء رئيسها قاسم جومارت توكاييف مع غروسي في آستانة هذا الأسبوعط.

وتستضيف كازاخستان بنكا لليورانيوم منخفض التخصيب يخضع لرقابة دولية، وذلك لضمان إمدادات الوقود لمحطات الطاقة في الدول الأعضاء في الوكالة، ولمنع انتشار الأسلحة النووية. وتم افتتاح مرفق التخزين عام 2017 بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، اليوم الجمعة، أنه يستعد لاتخاذ "قرار نهائي" بشأن تفاهم محتمل مع إيران التي أكد كبير مفاوضيها محمد باقر قاليباف أنها لن تثق باقوال واشنطن بل تريد أفعالاً، من أجل توفير إطار محادثات لإنهاء الحرب بينهما.

وقبلها، صرح نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس للصحافيين، بأن الولايات المتحدة، لم تصل بعد إلى اتفاق مع إيران، لكن الطرفين على وشك التوصل إلى اتفاق. وشدد فانس، على أنه من الصعب تحديد متى، أو حتى ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب، سيوقع على اتفاق الإطار مع طهران.

وقالت مصادر لـ"رويترز" إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا لاتفاق لتمديد وقف إطلاق النار والسماح برفع القيود عن الملاحة عبر مضيق هرمز، وفك الحصار الأميركي عن موانئ إيران، ورفع بعض العقوبات المفروضة عليها، لكن الاتفاق لم يشهد وضع اللمسات النهائية عليه بعد، وسيشكل التوصل لاتفاق خطوة كبرى صوب إنهاء حرب دفعت العالم إلى أزمة طاقة، لكن الخلاف الأساسي بشأن برنامج إيران النووي لن يناقش إلا في محادثات خلال الايام الوشيكة.