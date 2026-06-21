السيسي يدعو لضمان أمن الخليج في الاتفاق الأمريكي الإيراني

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة أن يتضمن أي اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران ضمان أمن دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، مع مراعاة شواغل دول المنطقة واحترام سيادتها وسلامة أراضيها.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي وزراء خارجية السعودية وتركيا وباكستان، حيث شدد على أهمية الالتزام بمبادئ حسن الجوار وحرية الملاحة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار الإقليمي.

ورحب الرئيس المصري بمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين واشنطن وطهران، مثمناً الدور الذي قامت به باكستان في تيسير التفاهم، ومؤكداً أهمية استكمال المفاوضات وصولاً إلى اتفاق شامل ومستدام.

كما أشاد السيسي بانعقاد اجتماع وزراء خارجية المجموعة الرباعية (مصر، السعودية، باكستان، تركيا) في القاهرة، معتبراً أنها آلية مهمة لتعزيز التنسيق الإقليمي ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي السياق ذاته، رحب الوزراء المشاركون بالتفاهم الأمريكي الإيراني الأخير، معتبرين أنه خطوة إيجابية نحو خفض التصعيد، مع التأكيد على ضرورة ضمان تنفيذ الالتزامات ومراعاة أمن الخليج واستقرار المنطقة، إلى جانب التشديد على مركزية القضية الفلسطينية في أي مسار لتحقيق السلام الإقليمي.