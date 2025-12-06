من منتدى الدوحة: أحمد الشرع يتهم إسرائيل بـ"تصدير الأزمات" لصرف الانتباه عن غزة

شنّ الرئيس السوري أحمد الشرع هجومًا لاذعًا على إسرائيل، متهمًا إياها بالسعي إلى "تصدير الأزمات" إلى دول المنطقة لصرف الانتباه عن "المجازر المروعة المرتكبة في غزة".وقال من من منتدى الدوحة"إسرائيل تبرر أفعالها بشكل منهجي بحجج أمنية، متذرّعةً بمنع تكرار أحداث السابع من أكتوبر، بينما لا وجود لهذه الصلة".

وأكد أحمد الشرع على أن سوريا، منذ توليه منصبه في دمشق، "وجّهت رسائل إيجابية لصالح السلام والاستقرار الإقليميين"، مُصرًّا في الوقت نفسه على أن"سوريا لا ترغب في تصدير الصراع - بما في ذلك إلى إسرائيل".

في المقابل، قال، "ردّت إسرائيل بعنف شديد"، مُستشهدًا تحديدًا بالغارة التي استهدفت مسلحين في بيت جن، جنوب سوريا، الشهر المنصرم، كما يتهم الرئيس السوري إسرائيل بانتهاكات متكررة للسيادة السورية قائلا"أكثر من 1000 غارة جوية و400 عملية توغل في السنوات الأخيرة"، وجدد الشرع دعوته لانسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان، وهي الأراضي التي "احتلتها" على حدّ قوله، منذ ديسمبر/كانون الأول، عقب سقوط نظام بشار الأسد.

وأعرب أحمد الشرع عن دعمه لاتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل وسوريا، مُحذّرًا من أن أيّ محاولة لتعديلها - ولا سيّما إنشاء منطقة منزوعة السلاح - "قد تُؤدّي بنا إلى وضعٍ خطير". ومع إقراره بـ"الفظائع" المُرتكبة ضدّ بعض الأقليات في محافظة السويداء، يُؤكّد مع ذلك أن سوريا لا تزال "دولة قانون" وأنّ المسؤولين عنها سيُقدّمون للعدالة.