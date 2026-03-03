الإمارات تدرس خيار الضربة العسكرية ضد ايران

تدرس الإمارات العربية المتحدة اتخاذ خطوات عسكرية ضد إيران ردًا على الهجمات المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت أراضيها ومرافقها الحيوية، وفق مصادر مطلعة للقناة الإسرائيلية 12.

ويأتي هذا القرار المحتمل في إطار الرد على أكثر من 800 هجوم صاروخي وطائرات مسيرة منذ بداية النزاع، وهو ما دفع الحكومة الإماراتية إلى إعادة تقييم استراتيجيتها الدفاعية.

وأشارت المصادر إلى أن الخطوة، إذا تم تنفيذها، ستكون غير مسبوقة، وتهدف إلى استهداف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية لوقف الهجمات المستقبلية.

وأضافت المصادر: “لا توجد دولة في العالم كانت ستظل صامتة في ظل ظروف كهذه”، مشيرة إلى حجم الغضب والاستياء في دول الخليج جراء هذه الاعتداءات التي طالت البنية التحتية المدنية ومرافق النفط والغاز.