الولايات المتحدة تعتزم اتخاذ قرار هام بخصوص قيادة القوة الدولية في غزة

مصادر تكشف تحركًا أميركيًا لقيادة قوة الاستقرار الدولية وسط ترقب لإعلان تركيبة مجلس السلام في مطلع العام المقبل

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
 ■ 
وقع وفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وثيقة في قمة السلام في غزة بشرم الشيخ في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وقع وفد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وثيقة في قمة السلام في غزة بشرم الشيخ في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025.Yoan VALAT / POOL / AFP

ذكر موقع "اكسيوس "أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخطط لتعيين جنرال أميركي برتبة لواء لقيادة قوة الاستقرار الدولية في غزة، التي تم تفويضها بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي صدر في 17 نوفمبر. ولم تتمكن وكالة رويترز من تأكيد هذه المعلومات بشكل مستقل.

Video poster
تحت حرارة الصيف وبرد الشتاء.. مليون و4 آلاف فلسطيني يعيشون بين أمتعة مبللة وأطفال بلا حماية

وبحسب التقرير، أبلغ السفير الأميركي في إسرائيل مايك والتز في الأمم المتحدة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين خلال زيارته لإسرائيل هذا الأسبوع، بأن الولايات المتحدة ستتولى قيادة القوة وستعيّن قائدها.

ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض أو وزارة الدفاع الأميركية على التقرير. وكان الرئيس ترامب قد صرّح الأربعاء بأن إعلانًا بشأن القادة العالميين الذين سيشاركون في مجلس السلام المشرف على إعادة إعمار غزة سيصدر مطلع العام المقبل.

وينص قرار مجلس الأمن على أن يكون مجلس السلام إدارة انتقالية تتولى "وضع الإطار العام وتنسيق التمويل لإعادة إعمار غزة" بما يتوافق مع خطة ترامب المكونة من 20 بندًا لإنهاء الحرب مع حركة حماس.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات