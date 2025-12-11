الولايات المتحدة تعتزم اتخاذ قرار هام بخصوص قيادة القوة الدولية في غزة

ذكر موقع "اكسيوس "أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخطط لتعيين جنرال أميركي برتبة لواء لقيادة قوة الاستقرار الدولية في غزة، التي تم تفويضها بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي صدر في 17 نوفمبر. ولم تتمكن وكالة رويترز من تأكيد هذه المعلومات بشكل مستقل.

وبحسب التقرير، أبلغ السفير الأميركي في إسرائيل مايك والتز في الأمم المتحدة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين خلال زيارته لإسرائيل هذا الأسبوع، بأن الولايات المتحدة ستتولى قيادة القوة وستعيّن قائدها.

ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض أو وزارة الدفاع الأميركية على التقرير. وكان الرئيس ترامب قد صرّح الأربعاء بأن إعلانًا بشأن القادة العالميين الذين سيشاركون في مجلس السلام المشرف على إعادة إعمار غزة سيصدر مطلع العام المقبل.

وينص قرار مجلس الأمن على أن يكون مجلس السلام إدارة انتقالية تتولى "وضع الإطار العام وتنسيق التمويل لإعادة إعمار غزة" بما يتوافق مع خطة ترامب المكونة من 20 بندًا لإنهاء الحرب مع حركة حماس.