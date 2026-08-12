اختتمت المحادثات الفنية بين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة في روما يوم الخميس بعد ثلاثة أيام من مناقشات وصفها مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لقناة i24NEWS بأنها "بناءة ومفصلة"، وتهدف إلى دفع تنفيذ الإطار الثلاثي.

وفقًا للمسؤول الأمريكي، أنهى الطرفان التفاصيل الفنية المطلوبة لتنفيذ المناطق التجريبية الأولية للإتفاق الإطاري، ووافقا على تعريفات مشتركة للعناصر الرئيسية، بما في ذلك عمليات التحقق والتطهير.

تناولت المحادثات أيضًا الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة والمصممة لتكملة الإطار الثلاثي، بما في ذلك الخطط الخاصة بالتحقق من جهات خارجية لعمليات الإزالة التي تنفذها القوات المسلحة اللبنانية (الجيش اللبناني). كما عقدت الولايات المتحدة مناقشات ثنائية منفصلة مع الوفد اللبناني حول تقديم الدعم اللازم لإعادة الإعمار في الوقت المناسب.

https://x.com/i/web/status/2086145836883337547 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

أقر المسؤول بأن الطرفين لا يزالان يواجهان تحديات أمنية كبيرة في تنفيذ الإطار، مشيراً إلى الأحداث التي وقعت ليلة الثلاثاء والأربعاء كدليل على تلك الصعوبات.

قدمت مجموعة التنسيق العسكري للبنان، المعروفة باسم MCG4L، معلومات دقيقة للطرفين بسرعة خلال الحوادث، وستواصل تسهيل التواصل بينهما، بحسب المسؤول.

على الرغم من التحديات الأمنية، أكملت الوفود العسكرية العمل على معايير التشغيل والخرائط المشتركة، واتفقت على خارطة طريق تهدف إلى فتح مناطق تجريبية إضافية مع تقدم التنفيذ.

قال المسؤول: "لدينا الآن تعريفات واضحة ومقاييس للنجاح".

من المتوقع أن تقدم لبنان في الجولة المقبلة من المحادثات التقنية خرائط طريق مفصلة لتأمين مناطق إضافية مع توسع تنفيذ المشروع إلى ما وراء المناطق التي يتم التعامل معها حالياً.

كما جددت الولايات المتحدة معارضتها لتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وفقًا للمسؤول، وافقت كل من إسرائيل ولبنان على العمل مع واشنطن لوضع مسار للمضي قدمًا يدعم تنفيذ الإطار الثلاثي.

من المتوقع أن يُستأنف المسار السياسي في روما في أوائل سبتمبر، بينما ستستمر المناقشات في الفترة interim في بيروت والقدس وواشنطن. وستواصل مجموعة العمل المشتركة لدعم لبنان (MCG4L) عملها لدعم تنفيذ مناطق التجريبية الأولى للإطار في الأسابيع المقبلة.

قال المسؤول: "المحادثات التقنية تهدف إلى إصلاح الجوانب الميكانيكية حتى لا يفشل الإطار عند إطلاقه"، مشدداً على أهمية حل الأسئلة العالقة، بما في ذلك من سيكون مسؤولاً عن التحقق من عمليات تطهير الجيش اللبناني.

قال المسؤول إنه بمجرد تسوية تلك التفاصيل، من المتوقع أن تتسارع عملية التنفيذ.

قال المسؤول: "الحلول السريعة تؤدي إلى نفس النتائج الفاشلة التي رأيناها لعقود"، بينما جادل بأن الاتجاه العام للعملية لا يزال إيجابيًا. وأضاف: "لا أحد يماطل في التنفيذ."

بعيدًا عن المسار العسكري والتقني، حدث "تطور كبير" على الصعيدين السياسي والمدني: مناقشات مدنية مباشرة ومستمرة بين الإسرائيليين واللبنانيين حول مجموعة من القضايا.

تشمل المناقشات أكبر وفود من البلدين تم جمعها على الإطلاق في غرفة واحدة، حيث يسعى المشاركون إلى إيجاد "حلول إبداعية وقابلة للتنفيذ" تأخذ القيود السياسية القائمة في الاعتبار بدلاً من تجاهلها.

قال المسؤول إن واشنطن تشعر بالتشجيع إزاء المسار العام للعملية، مشيراً إلى أن الإطار يُنفذ بالفعل وأن المناطق التجريبية الأولى أصبحت قيد التشغيل.

قال المسؤول إن فرق العمل قد نسقت لغتها وخرائطها وإجراءاتها، وأقامت أساساً مشتركاً للمراحل المقبلة من التنفيذ.

في الوقت نفسه، تظل واشنطن على دراية بالعقبات التي تنتظرها.

اتهم المسؤولُ حزبَ الله بمحاولة تخريب العملية، وأشار إلى أن كلًّا من إسرائيل ولبنان هما دولتان ديمقراطيتان تواجهان ضغوطًا سياسية داخلية.

على الرغم من تلك التحديات، قال المسؤول إن الاتصال المباشر بين الفريقين الإسرائيلي واللبناني يمثل تغييرًا كبيرًا في العلاقة بين الجانبين.

قال المسؤول: "إن مجرد جلوس الفرق معًا، وتواصلها المباشر، وتوليدها للخيارات يُعد بحد ذاته تغييرًا هيكليًا." تم تصميم هذه العملية لتحمّل القيود السياسية والأمنية التي يواجهها الطرفان، مع الاستمرار في التقدّم على مراحل—أولًا من خلال إنجاح مناطق التنفيذ التجريبية، ثم توسيع التطبيق ليشمل مناطق إضافية.