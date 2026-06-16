إسرائيل طلبت نسخة من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران… وقوبل طلبها بالرفض

طلبت إسرائيل نسخة من مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الولايات المتحدة وإيران ورُفض طلبها، كما أفاد اليوم (الثلاثاء) موقع i24NEWS. في الواقع، حتى هذه اللحظة، لم يتسلم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاتفاقية التي من المتوقع توقيعها في سويسرا يوم الجمعة.

في وقت سابق اليوم، اعترف حزب الله بأن إيران وعدته "بألا توقع على اتفاق نهائي حتى تنسحب إسرائيل من لبنان"، وذلك حسبما أفادت شبكة "العربي" القطرية نقلاً عن مصدر رفيع في المنظمة. وقال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في بيان أصدره على خلفية الاتفاق إن "إيران سفكت الدماء بقصف الكيان الصهيوني رداً على قصف الضاحية في بيروت وتحملت النتائج. نشكر إيران لأنها أجبرت الكيان الإسرائيلي على وقف عملياته العسكرية فوراً في جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان".

وفي هذا السياق، أشار سفير إسرائيل في واشنطن، يحيئيل ليتر، إلى التقارير التي تفيد بأن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان هو شرط للاتفاق الأمريكي مع إيران، وقال: "نحن نبقى في جنوب لبنان من أجل حماية شعب إسرائيل، كما كانت ستفعل أي دولة"، على حد قوله.

كشفت إيران أمس تفاصيل الاتفاق - والتي يتبين منها أن الخطة الإيرانية، التي تتضمن 14 بنداً صارماً، تضع شروطاً أساسية واضحة قبل بدء المفاوضات، وعلى رأسها وقفٌ كامل للقتال، رفع الحصار الاقتصادي والبحري، وتعويضات بمئات مليارات الدولارات.

وفقًا للوثيقة، تطالب إيران أولاً بوقف دائم وفوري للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان. إلى جانب ذلك، تضع طهران شرطًا لا يمكن تجاوزه يقضي بعدم بدء المفاوضات النهائية قبل تنفيذ الخطوات التالية: رفع كامل للحصار البحري خلال 30 يومًا، تعليق العقوبات على بيع النفط والمنتجات البتروكيماوية، وإطلاق سراح نصف الأموال الإيرانية المجمدة حتى قبل بدء المناقشات.