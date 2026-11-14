في مقابلة أجرتها مع صحيفة "جيروزاليم بوست" بعد أيام من تولي الدكتورة كاتارينا فون شنورباين منصب المفوضة الألمانية لشؤون الحياة اليهودية ومكافحة معاداة السامية، قالت فون شنورباين: "أرى في هذا المنصب فرصة حقيقية للقيام بأمور بطريقة أكثر ملموسة بكثير مما كان ممكناً على المستوى الأوروبي".

وبالنسبة لشخص أمضى أكثر من عقد من الزمن في العمل على مكافحة معاداة السامية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، فقد مثّل الانتقال من المستوى الأوروبي إلى منصب على المستوى الوطني فرصةً لتحقيق ما تراه أمراً يزداد إلحاحاً: القدرة على تحويل السياسات إلى إجراءات ملموسة.

شغلت فون شنورباين، في الفترة ما بين 2015 و2026، منصب منسقة المفوضية الأوروبية لمكافحة معاداة السامية وتعزيز الحياة اليهودية. وقد لعبت دوراً محورياً في تطوير نهج الاتحاد الأوروبي تجاه معاداة السامية، وبناء علاقات مع المجتمعات اليهودية في جميع أنحاء القارة، والترويج للتعريف العملي لمعاداة السامية الصادر عن "التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست" (IHRA).

وتأتي هذه الخطوة في وقت بالغ الصعوبة بالنسبة للمجتمع اليهودي في ألمانيا؛ فمنذ المذبحة التي ارتكبتها حركة حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شهدت أوروبا تصاعداً في الحوادث المعادية للسامية، في حين بات أفراد المجتمعات اليهودية يعبرون بشكل متزايد عن شعورهم بانعدام الأمان في الأماكن العامة، والجامعات، وحتى في أحيائهم السكنية، وقالت في هذا الصدد: "سيبقى هناك دائماً ما قبل 7 أكتوبر وما بعده". "إن موجة الكراهية ومعاداة السامية التي اندلعت -لا سيما عبر الإنترنت- في أيام 7 و8 و9 أكتوبر، قد أعطت دفعة لما كان على الأرجح كامنًا في السابق". كما أشارت إلى الاحتفالات التي شهدتها شوارع أوروبية عقب هجوم حركة حماس، باعتبارها مؤشرًا على مدى تجذر بعض هذه المواقف.