ترامب: نتنياهو شريك جيد لكنه أحيانًا ينفعل قليلاً، وهناك بيننا خلاف حول لبنان

تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا المساء (الأربعاء) إلى علاقته برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وقال إنه "شريك جيد لكنه أحيانًا يسبب القليل من الإثارة". وأشار الرئيس إلى أنه توجد بينه وبين رئيس الوزراء خلافات حول لبنان.

أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة أرسلت نسخة من مذكرة التفاهم إلى إسرائيل، وقال إن إسرائيل يمكنها أن تقوم "بعمل أفضل مع حزب الله". وأضاف أيضًا أنه يشعر بالسوء تجاه لبنان.

"لم أكن أعتقد أن إيران ستهاجم دول الخليج، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المذكرة خلال 60 يوماً - سنهاجمهم"، قال ترامب، وأضاف أنه لا أحد "سيقترب من اليورانيوم المخصب". وادعى الرئيس أن الصواريخ الباليستية ليست المشكلة الرئيسية. "سنتحدث عنها لاحقاً وعن وكلاء إيران".

أضاف ترامب وقال إن إيران بحاجة إلى أن يكون لديها "بعض" الصواريخ الباليستية، لأن دولاً أخرى لديها مثلها. وتساءل: "ماذا، سأسمح للسعودية وليس لإيران؟ هذا لا يعمل هكذا". وأضاف: "سندفع لإيران فقط إذا تصرفت بلطف، وإذا لم تحترم مذكرة التفاهم - سنعود لقصفهم".

كما هو معروف، فقط البارحة كشف ترامب تفاصيل عن الاتفاق النووي الجاري مع طهران وهاجم بشدة طريقة إدارة الحرب من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في لبنان: "نحن نقدر العلاقة التي لدينا مع إيران في الفترة القصيرة الأخيرة. لدينا علاقة جيدة جداً معهم، الأشخاص الذين نتحدث معهم هناك عقلانيون، أذكياء وليسوا متطرفين".

تطرق ترامب بإسهاب إلى قضية النووي الإيراني، وانتقد إدارة أوباما ("هو دفع لهم مليارات، نحن لا نستثمر هناك أي أموال")، وأوضح أنه حصل على التزام كامل من طهران: "إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً، لقد وافقوا على ذلك ولهذا وافقت على توقيع الاتفاق. لو كانوا حصلوا على مثل هذا السلاح، كانوا سيدمرون كل شيء وربما يحاولون الوصول إلينا".

كشف الرئيس الأمريكي أنه في إطار التفاهمات "انهار الجبل كله" (ويقصد بذلك اليورانيوم المخصب)، وأضاف أن الولايات المتحدة والصين فقط تمتلكان المعدات اللازمة لذلك. ومع ذلك، أطلق تهديدًا شديد اللهجة: "لن أفصل ما ستكون عليه العواقب إذا خرقوا الاتفاق، فقط أقول إنها ستكون مصيرية. سيفتح عليهم جحيم. كنا مركزين على إيران وسننتهي من ذلك قريبًا. قمنا بعمل جيد - سيستغرقهم 15-20 سنة للتعافي من الأضرار التي لحقت بهم".