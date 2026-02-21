"الموت للديكتاتور": تجدد الاحتجاجات في إيران، وآلاف يتظاهرون في الجامعات

في إطار إحياء ذكرى المجزرة التي وقعت خلال موجة الاحتجاجات في يناير/كانون الثاني المنصرم، والتي استمرت أربعين يوماً، تجددت الاحتجاجات في إيران، حيث تظاهر آلاف الأشخاص، اليوم السبت، في جامعات طهران ومناطق أخرى من البلاد، وهتف طلاب في إحدى الجامعات "الحرية" و"الموت لخامنئي" في وجه عناصر الباسيج الذين اشتبكوا معهم.

شهدت جامعات إيرانية، اليوم السبت، انقساماً ومواجهات متفرقة في تجمعات طلابية لإحياء مراسم أربعينية ضحايا الاحتجاجات الأخيرة في إيران بين طلاب مؤيدين للنظلم الإيراني وآخرين معارضين، تزامناً مع انطلاق الفصل الدراسي الجديد. وبحسب ما ورد في مقاطع مصورة جرى تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، نظمت في عدد من الجامعات مراسم متزامنة بطابعين مختلفين؛ حيث شارك في أحدها طلاب منتمون إلى التيار المحافظ وطلاب الباسيج المؤيدون للثورة، فيما شارك في الطرف الآخر طلاب معارضون.

وأظهرت فيديوهات وقوع مواجهات بين الطرفين داخل جامعة شريف الصناعية في طهران، في حين شهدت جامعتا أميركبير الصناعية (بوليتكنيك طهران) وجامعة العلوم الطبية في مشهد، شرقي البلاد، تجمعات مشابهة. وفي مقاطع مصورة من داخل جامعة شريف، ردد طلاب شعارات مؤيدة للتيار الملكي من قبيل "ليخلد الشاه" و"الموت للديكتاتور"، بينما رد طلاب محافظون بشعارات "الله أكبر" و"حيدر حيدر" وشعارات أخرى داعمة للثورة الإسلامية في إيران.