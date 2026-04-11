تعرضت بلدة شلومي، الواقعة على الحدود اللبنانية، لهجوم بطائرة مسيرة يُعتقد أنها تابعة لحزب الله، حيث أصابت مبنى دون وقوع إصابات، وفقًا للتقارير الأولية. واستجابت فرق الطوارئ بسرعة لتأمين المنطقة. وذكر الجيش الإسرائيلي أن عدة طائرات مسيرة أُطلقت من لبنان، وتم اعتراض بعضها بواسطة الدفاعات الجوية.

يُعد هذا الحادث جزءًا من سلسلة هجمات وقعت في وقت سابق من اليوم السبت. ودوت صفارات الإنذار في نهاريا والجليل الغربي بسبب الاشتباه في تسلل طائرات مسيرة. كما تم إطلاق إنذارات أخرى في صفد، حيث أُطلقت عدة صواريخ، تم اعتراض بعضها، بينما سقط البعض الآخر في مناطق مفتوحة. وفي الوقت نفسه، استهدفت وابل من حوالي عشرة صواريخ منطقة كرميئيل، دون وقوع إصابات.

يُظهر هذا التصاعد في الحوادث تصاعد التوترات على امتداد الجبهة الشمالية. فعلى مدى أسابيع، شهدت المناوشات بين إسرائيل وحزب الله إطلاق صواريخ وضربات بطائرات مسيرة وغارات جوية، وذلك في سياق أوسع من الصراع الإقليمي الذي يشمل إيران وحلفاءها. لا تزال المناطق القريبة من الحدود اللبنانية، مثل شلومي ونهاريا وكريات شمونة، عرضة للخطر بشكل خاص. وتحافظ القوات الإسرائيلية على وجود معزز في المنطقة. ورغم قدرات الاعتراض، لا تزال العديد من القذائف والطائرات المسيّرة تصل إلى الأراضي الإسرائيلية. ولا يزال الوضع متوتراً، في حين تُبذل جهود دبلوماسية لمنع تصعيد أوسع.