"تشوّه وجه مجتبى خامنئي": تفاصيل جديدة ومثيرة عن حالته الصحية وكيفيه اتصاله

أفادت تقارير إعلامية دولية متضاربة، اليوم السبت، بشأن الحالة الصحية لمجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، عقب غارة جوية استهدفت مجمعًا في وسط طهران خلال بداية الحرب، وأسفرت بحسب ما نُقل عن مقتل أفراد من عائلته وإصابته بجروح خطيرة.

وبحسب تقرير نقلته وكالة “رويترز” عن ثلاثة مصادر لم تُكشف هوياتها، فإن مجتبى خامنئي يعاني من إصابات بالغة في الوجه وإصابات محتملة في إحدى الساقين أو كلتيهما، بعد الهجوم على مقر القيادة، مشيرة إلى أنه يتعافى من جراحه ويواصل المشاركة في اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين عبر الاتصال المرئي، بما في ذلك ملفات تتعلق بالحرب والمفاوضات مع الولايات المتحدة.

في المقابل، نقلت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية رواية مختلفة تفيد بأنه في حالة حرجة وربما فاقد للوعي، مع حديث عن ترتيبات محتملة لدفنه في ضريح عائلي قيد الإنشاء، دون وجود تأكيد رسمي لهذه المعلومات من جهات مستقلة.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد علّق سابقًا على الهجوم، مشيرًا إلى أن المرشد الإيراني قد يكون “ميتًا أو مصابًا بجروح خطيرة”، في ظل غياب ظهور علني واضح له خلال الفترة الأخيرة.

ورغم هذه التقارير، ظهرت مؤخرًا منشورات منسوبة لمجتبى خامنئي عبر قنوات إعلامية مقربة، تضمنت تهديدات بالرد على اغتيالات سابقة لمسؤولين إيرانيين، ما يعكس استمرار تداول اسمه في المشهد السياسي والإعلامي دون تأكيد رسمي لحالته.