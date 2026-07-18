تعرض كنيسان يهوديان في مدينة نيويورك للتخريب ليلة الخميس إلى الجمعة، وفقًا لما صرحت به عضوة مجلس ولاية نيويورك، نيلي روزيتش. وقد "ألقى الجناة زيت محركات وبرازًا على المبنيين"، في حادثة نددت بها عضوة المجلس واصفةً إياها بأنها "مثال صارخ آخر على الكراهية المستمرة الموجهة ضد مجتمعنا".

وقد أُحيل التحقيق إلى وحدة جرائم الكراهية التابعة لشرطة نيويورك، والتي تسعى لتحديد ملابسات الحادث ودوافع الجاني. ولم يُعلن عن أي اعتقالات حتى وقت النشر.

وأكدت شرطة نيويورك على أن "مشتبهًا به ألقى كيسًا يحتوي على زيت محركات على واجهة مبنى يضم كنيسًا يهوديًا أرثوذكسيًا في حي كوينز. وقد تم إبلاغ جهات إنفاذ القانون بعد ظهر الجمعة".

ومن جهتها أدانت نيلي روزيتش، وهي مسؤولة منتخبة من أصل إسرائيلي أمريكي تمثل جزءًا من شرق كوينز، هذه الأعمال، قائلةً إنها تُظهر التصاعد المستمر لمعاداة السامية والعنف الذي يستهدف المؤسسات اليهودية في المدينة.