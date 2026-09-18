أكد الكولونيل احتياط بالجيش الإسرائيلي والمحاضر الأكاديمي، الدكتور موشيه إلعاد، أن عملية تفجير أجهزة الـ "بيجر" في لبنان شكلت نقطة تحول مفصلية في مسار الحرب وموازين القوى، مشيراً إلى أن العملية كشفت عن إمكانيات استخباراتية غير مسبوقة أصابت أجهزة الأمن حول العالم والمنطقة بالذهول.

وأوضح إلعاد، خلال استضافته عبر شاشة قناة "i24NEWS"، أن هذه الضربة القاسية لم تقتصر آثارها على "حزب الله" فحسب، بل أثارت تساؤلات واسعة في العالم العربي حول القدرات الاستخباراتية الإسرائيلية غير المكشوفة. وأضاف أن النجاح في هذه العملية فتح الطريق أمام اختراقات استخباراتية أعمق مكنت لاحقاً من الوصول إلى أماكن تواجد قيادات بارزة وتصفيات متتالية.

تحولات التوازنات الإقليمية والدور الأمريكي

وفي سياق تعليقه على التحركات السياسية والأمنية في المنطقة والحديث عن التقارب الإقليمي، اعتبر المحلل الإسرائيلي أن الاستراتيجية الأمريكية الحالية باتت تركز على مصالح واشنطن الداخلية أكثر من حماية حلفائها التقليديين، وهو ما ولد حالة من شعور بعدم الارتياح والإحباط لدى بعض دول المنطقة دفعها لإعادة تقييم تحالفاتها وتدعيم قدراتها العسكرية.

وشدد إلعاد في ختام حديثه على أن الدرس الأساسي المكتسب في الشرق الأوسط اليوم هو عدم قدرة أي دولة على الاعتماد الكلي على قوة عظمى واحدة—سواء كانت الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين—في ظل انشغال القوى الدولية بأزماتها الخاصة.