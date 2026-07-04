غياب القادة عن تشييع علي خامنئي.. هل هو قرار سياسي أم ضغط خارجي؟

أثارت تقارير إعلامية متداولة خلال الساعات الأخيرة اهتماماً واسعاً بعد حديثها عن مراسم تشييع ودفن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي في العاصمة الإيرانية طهران، وسط ما وصفته بغياب لافت لزعماء وقادة القوى الدولية الكبرى عن الحدث، رغم توجيه دعوات رسمية للمشاركة.

وبحسب ما ورد في التقارير، فإن عدداً من الدول المؤثرة على الساحة الدولية فضّل خفض مستوى تمثيله الرسمي، عبر إرسال وفود أو ممثلين بدرجات دبلوماسية منخفضة بدلاً من مشاركة قادة الصف الأول أو كبار المسؤولين الحكوميين. كما أشارت المعلومات إلى أن غالبية الضيوف الأجانب الذين شاركوا في المناسبة اقتصروا على وفود دينية وشخصيات سياسية وممثلين عن منظمات وتيارات غير حكومية.

وفي سياق متصل، تحدثت تقارير منسوبة إلى وسائل إعلام إيرانية عن تحركات دبلوماسية أمريكية واسعة النطاق هدفت إلى تقليص حجم المشاركة الدولية في المراسم. ووفقاً للمزاعم الواردة، فإن اتصالات جرت عبر قنوات دبلوماسية متعددة مع عدد من الدول بهدف تشجيعها على خفض مستوى مشاركتها أو الامتناع عن الحضور.

كما أشارت التقارير إلى أن بعض الدول أعادت تقييم موقفها خلال الأيام الأخيرة، في حين قيل إن عدداً منها اتخذ قراراً بإلغاء المشاركة أو تعديل مستوى التمثيل الرسمي لأسباب مرتبطة بحسابات سياسية ودبلوماسية وعلاقاتها الدولية.