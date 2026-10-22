الحرس الثوري الإيراني يهدد بتوسيع المواجهة إلى القواعد الأمريكية في المنطقة
ترامب: "لا يوجد مفاوضات حالياً مع إيران - شيء ما سيحدث قريباً" • تقرير: في إيطاليا يفحصون ما إذا كانت روسيا متورطة بأعمال الشغب في أوروبا • تحديثات مستمرة
أخبار في الوقت الحقيقي، 26.10.22: جميع الأخبار الرئيسية لليوم، تحديثات متواصلة وأبرز العناوين.
على جدول الأعمال: الولايات المتحدة وإسرائيل أعدتا خطة لهجوم على إيران بعد الانتخابات النصفية، وذلك حسب تقرير أمريكي • تقرير: مسؤولون رسميون في إيطاليا يفحصون ما إذا كانت روسيا متورطة بأعمال الشغب العنيفة الأخيرة في أوروبا • تحديثات مستمرة
بث مباشر:
مقتل عنصرين من الأمن السوري وإصابة 5 في اشتباكات مع تنظيم «داعش» بريف دمشق
أعلنت قوات الأمن الداخلي السورية مقتل اثنين من عناصرها وإصابة خمسة آخرين خلال اشتباكات مع عناصر من تنظيم «داعش»، أثناء عملية لمكافحة الإرهاب في بلدة رنكوس بريف دمشق الغربي.
الحرس الثوري الإيراني يهدد بتوسيع المواجهة إلى القواعد الأمريكية في المنطقة
حذّر الحرس الثوري الإيراني من أن استمرار الولايات المتحدة في دعم عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز سيؤدي، بحسب تهديده، إلى توسيع نطاق المواجهة لتشمل القواعد الأمريكية في المنطقة.
رويترز: أرامكو السعودية تأمر بإخلاء مقرها في الظهران وسط هجمات حوثية متواصلة
أفادت وكالة «رويترز» بأن شركة أرامكو السعودية أمرت بإخلاء مقرها الرئيسي في مدينة الظهران، في ظل استمرار هجمات الحوثيين على البنية التحتية النفطية في المملكة.
مقتل فلسطينيين اثنين في استهداف مركبة بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة
أفادت مصادر فلسطينية بمقتل شخصين جراء استهداف مركبة في حي تل الهوى، جنوب مدينة غزة.
إيران: تنفيذ واشنطن التزاماتها يفتح الطريق أمام الدبلوماسية وإعادة فتح مضيق هرمز
قال محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن التحرك ضد إيران له ثمن، مؤكدًا أن طهران لن تعود إلى الدبلوماسية السابقة.
وأضاف أن إيران لم تتخلَّ عن المسار الدبلوماسي بشكل كامل، مشيرًا إلى أنها نقلت عبر وسطاء سبعة شروط جديدة. وأوضح أن وفاء واشنطن بالتزاماتها سيفتح الطريق أمام إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المسار الدبلوماسي.
تقارير سعودية: اعتراض 4 طائرات مسيّرة في منطقتي الرياض والمدينة المنورة
تراجع جرائم القتل في المجتمع العربي بإسرائيل بنحو 14% منذ بداية العام
أظهرت بيانات الشرطة الإسرائيلية انخفاضًا بنحو 14% في جرائم القتل داخل المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري.
وقال المفوض العام للشرطة، داني ليفي، إن الشرطة ستواصل العمل بحزم ضد منظمات الجريمة، واستهداف بنيتها التحتية وتقويض قدراتها العملياتية والاقتصادية.
نتنياهو ينفي أن ترامب منع إسرائيل من مهاجمة إيران: «التقرير غير صحيح»
نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع عوزي باروخ ويوني كيمبينسكي عبر قناة «القناة السابعة»، صحة التقارير التي تحدثت عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف هجومًا إسرائيليًا على إيران، قائلًا: «هذا التقرير غير صحيح».
الحرس الثوري الإيراني يحذر واشنطن من توسيع المواجهة إلى قواعدها في المنطقة
قالت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني إن إصرار الولايات المتحدة على تشجيع السفن على عبور «مسار ملغوم بصورة غير قانونية» أدى إلى تزايد الحوادث البحرية، محذرةً من أن استمرار هذا النهج قد يوسّع نطاق المواجهة لتشمل قواعد القوات الأمريكية في المنطقة.
وأضافت أن هذا التصريح يمثل «تحذيرًا شديدًا» للجيش الأمريكي، الذي وصفته بأنه قوة غازية
صرح مسؤول أمريكي رفيع المستوى ومسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى لشبكة سي بي إس بأن تقليص وجود القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط يتم بسبب التهديدات الإقليمية المستمرة، مثل تلك التي يشكلها الحوثيون، فضلاً عن التهديدات المباشرة من إيران.
البحرية التابعة للحرس الثوري: تعرضت أربع سفن لهجوم بعد أن خالفت الأوامر وكانت تحمل شحنات نفطية، وهي الآن مشتعلة.
صحيفة وول ستريت جورنال: يقدر المحللون أنه بحلول منتصف أكتوبر، تم تفريغ عشرات ناقلات النفط الإيرانية التي تحمل ملايين البراميل من النفط الخام الراسية بأمان في المياه الآسيوية، بعد أن منع الحصار البحري الأمريكي إيران من إعادة ملء النفط الخام الذي تبيعه عادة للمصافي الصينية.
تقرير: أفاد أشخاص مطلعون على الأمر أن المسؤولين الإيطاليين يحققون فيما إذا كانت جهات خارجية، مثل روسيا، متورطة في أعمال الشغب العنيفة التي اجتاحت ميلانو ومدن أوروبية أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع.
كاتس يهاجم لابيد: أي هجوم على إسرائيل سيُسجّل باسمه وباسم بينيت وغولان
هاجم وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس زعيم المعارضة يائير لابيد، بعد قوله إنه "لا يوجد سبب لمهاجمة إيران قبل الانتخابات"، محمّلًا لابيد ونفتالي بينيت ويائير غولان المسؤولية عن أي هجوم أو عمليات قد تستهدف إسرائيل، وفق تعبيره. واتهمهم بمواصلة مهاجمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن والتشكيك في تحذيراتهم من احتمال سعي أعداء إسرائيل إلى تنفيذ هجمات عشية الانتخابات أو خلالها للتأثير في نتائجها.
ترامب: "لا توجد مفاوضات مع إيران حالياً - ويعتقد معظم الناس أن التطور سيحدث بعد انتخابات التجديد النصفي".
بعد تقرير نشرته قناة i24NEWS، والذي أفاد بأن إدارة ترامب كانت مؤخراً "قريبة جداً" من الموافقة على شن هجوم على إيران، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إسرائيل والولايات المتحدة كانتا على وشك مهاجمة إيران في بداية الشهر، ولكن قبل بدء العملية مباشرة، وبعد اكتمال الاستعدادات، ألغى ترامب الهجوم.
ترامب: "أعتقد أن هذا من أعظم الإنجازات التي حققناها - لقد منعنا إيران من الحصول على سلاح نووي. هذا من أفضل ما أنجزناه. لقد تطلب الأمر شجاعة كبيرة، لأنه ما كان لأي رئيس آخر أن يجرؤ على فعل ذلك - ولو لم نفعل ذلك، لكانت إيران قد استخدمت سلاحًا نوويًا قويًا للغاية الآن."
تقرير «نيويورك تايمز» يفيد بأن أمريكا وإسرائيل أعدّتا خطة لضرب إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر، وسط تقديرات بأن هجومًا مكثفًا لمدة ثلاثة أيام قد يفاقم الأضرار الاقتصادية ويدفع طهران إلى تغيير موقفها في المفاوضات.