إيران: تنفيذ واشنطن التزاماتها يفتح الطريق أمام الدبلوماسية وإعادة فتح مضيق هرمز

قال محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن التحرك ضد إيران له ثمن، مؤكدًا أن طهران لن تعود إلى الدبلوماسية السابقة.

وأضاف أن إيران لم تتخلَّ عن المسار الدبلوماسي بشكل كامل، مشيرًا إلى أنها نقلت عبر وسطاء سبعة شروط جديدة. وأوضح أن وفاء واشنطن بالتزاماتها سيفتح الطريق أمام إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المسار الدبلوماسي.