أكدت شركة يونايتد إيرلاينز استئناف رحلاتها المباشرة بين نيوارك، نيوجيرسي، ومطار بن غوريون في تل أبيب ابتداءً من 8 سبتمبر/ أيلول الوشيك. وتخطط الشركة الأمريكية لتسيير رحلتين يومياً على هذا الخط. وكانت الخدمة قد توقفت عقب إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي في 28 فبراير/شباط المنصرم، مع بداية الحرب الإيرانية الإسرائيلية. ومنذ ذلك الحين، أعيد فتح مطار بن غوريون بالكامل، وبدأت شركات الطيران الأجنبية باستئناف رحلاتها تدريجياً.

ويتناقض استئناف يونايتد مع النهج الحذر الذي تتبعه شركات الطيران الأمريكية المنافسة. فقد أعلنت الخطوط الجوية الأمريكية أنها لن تعود إلى إسرائيل قبل 27 مارس/آذار المقبل 2027، بينما أبقت دلتا إيرلاينز على تعليق رحلاتها بين نيويورك وأتلانتا وتل أبيب حتى 5 سبتمبر/ايلول. وفي ظل غياب شركات الطيران الأمريكية، كان المسافرون الراغبون في السفر مباشرة بين إسرائيل والولايات المتحدة يعتمدون بشكل أساسي على شركتي الطيران الإسرائيليتين "إل عال" و"أركيا". من شأن عودة شركة يونايتد إيرلاينز أن تحسن خيارات النقل الجوي قبيل حلول الأعياد اليهودية لرأس السنة العبرية، والتي تبدأ مساء يوم 11 سبتمبر/ايلول ، وهي فترة تتميز تقليدياً بتدفق كبير للمسافرين إلى إسرائيل.