غضب إيراني: اتهامات لواشنطن بتشجيع السفن على تغيير مسارها في مضيق هرمز

خلال الأسابيع الأخيرة، بدأ الأمريكيون بخطوة تزعج الإيرانيين - حيث يمررون سفنًا عبر مضيق هرمز من الجانب العماني. هذا الأمر دفع الإيرانيين إلى إطلاق طائرات مسيّرة باتجاه السفن التي تعبر المضيق، بدعوى أن المرور عبر مسار الملاحة يجب أن يتم بالتنسيق مع إيران.

مصدر مطلع على التفاصيل أفاد لقناة i24NEWS أن إيران تطلق كل ليلة ما لا يقل عن ست طائرات مسيّرة باتجاه السفن في مضيق هرمز، وأن الجيش الأمريكي يعترض بعضها. هذا أدى إلى تجدد الاشتباكات بين الإيرانيين والأمريكيين في مضيق هرمز والخليج الفارسي خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما تم تجميد المحادثات بين إيران والولايات المتحدة.

في الإدارة الأمريكية يوضحون: إيران لن تستطيع جبي رسوم أو عمولات من السفن في هرمز، "هذا خط أحمر". رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عرض فتح مضيق هرمز كأكبر إنجاز للاتفاق – وبفضله انخفضت أسعار النفط.