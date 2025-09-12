الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على قرار فرنسي سعودي يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين

قد يعجبك أيضًا -

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على إقامة "دولة فلسطينية" لكن من دون حماس"،(حصل القرار على 142 صوتاً مؤيداً و10 أصوات معارضة، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت"، ويحدد الإعلان "خطوات ملموسة ومحددة زمنياً ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك قبيل اجتماع لقادة العالم. ويدعم الإعلان"نشر بعثة بغزة بتفويض من مجلس الأمن" فيما نند الإعلان بـ"الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة والبنية التحتية المدنية والحصار والتجويع"

ونند الإعلان بهجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 مشيرا إلى أن "حرب غزة يجب أن تنتهي الآن".

وتوافقت الدول المشاركة في "مؤتمر حل الدولتين" الذي انطلق في نيويورك خلال يوليو/تموز المنصرم، برئاسة سعودية فرنسية، على اتخاذ "خطوات ملموسة" و"مرتبطة بإطار زمني ولا رجعة فيها" من أجل تسوية قضية فلسطين، وشهد أيضاً تجديد فرنسا لالتزامها بالاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول الجاري، كما أعلنت بريطانيا في يومه الثاني نيتها الاعتراف بفلسطين في سبتمبر/أيلول الجاري.

والإعلان، المكون من 7 صفحات، هو ثمرة مؤتمر دولي انعقد في الأمم المتحدة في يوليو الماضي استضافته السعودية وفرنسا، وقاطعت الولايات المتحدة وإسرائيل هذا المؤتمر.

وكان الاعلان الذي سبق اجتماع الجمعية العام للأمم المتحدة ووقعته 17 دولة بينها دول عربية عدة في يوليو/ تموز المنصرم، خلال الجزء الأول من مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين، أبعد من ذلك. فهو ينص على أنه "في سياق إنهاء الحرب في غزة، يجب أن تنهي حركة حماس حكمها في القطاع وأن تسلّم أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية بدعم والتزام دوليين، انسجاما مع هدف إقامة دولة فلسطينية سيادية ومستقل"

وأيدت جامعة الدول العربية الاعلان قبل فترة قصيرة ورحب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو بذلك معتبرا "إنها خطوة أساسية في عزل حماس دوليا وإقليميا. وقال بارو، اليوم الجمعة، متحدثا لإذاعة فرانس إنتر "سيبقى يوم 12 سبتمبر/ أيلول في الذاكرة كيوم العزلة الدولية النهائية لحماس"، آملا أن يتم إقرار النص "بغالبية واسعة".

ورأى مصدر في الرئاسة الفرنسية في الاعلان أساسا متينا للمؤتمر الذي سترئسه فرنسا والسعودية في 22 سبتمبر/أيلول في الأمم المتحدة في نيويورك، والذي وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إطاره بالاعتراف بدولة فلسطين.