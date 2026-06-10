شهدت منطقة الخليج فجر الأربعاء تصعيداً عسكرياً واسعاً، بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة استهدفت مواقع في الكويت والبحرين والأردن، وذلك عقب ساعات من ضربات جوية أمريكية استهدفت مواقع داخل إيران.

وأعلن الجيش الكويتي أن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت مع أهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، مؤكداً رفع مستوى الجاهزية وداعياً المواطنين والمقيمين إلى متابعة التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية تفعيل صفارات الإنذار مرتين خلال ساعات الفجر، مطالبة السكان بالتوجه إلى الأماكن الآمنة ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية.

أما الأردن، فأعلن اعتراض وإسقاط خمسة صواريخ أطلقت باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء شمال شرقي المملكة. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن أنظمة الدفاع الجوي نجحت في إسقاط الصواريخ، فيما اقتصرت الأضرار على سقوط شظايا دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية.

من جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني إن قواته استهدفت 21 هدفاً في قواعد جوية وبحرية أمريكية بالمنطقة، من بينها قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، ومنشآت مرتبطة بالأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، إضافة إلى أهداف عسكرية في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن.

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وأوضح الحرس الثوري أن الهجمات جاءت رداً على ضربات أمريكية استهدفت مواقع في مدن جاسك وسيريك وجزيرة قشم جنوب إيران، مشيراً إلى وقوع أضرار مادية في بعض المنشآت والبنى التحتية.

في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" استكمال سلسلة من الضربات العسكرية ضد أهداف إيرانية، شملت أنظمة دفاع جوي ومحطات تحكم أرضية ومواقع رادارات قرب مضيق هرمز، مؤكدة أن العملية جاءت رداً على إسقاط مروحية أمريكية من طراز "أباتشي" والهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية والملاحة الدولية.

وتزامناً مع التطورات، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في مناطق عدة جنوب البلاد، بينما أعلن الحرس الثوري إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز "MQ-9" في محافظة بوشهر.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الإيرانية توتراً متزايداً، وسط تحذيرات من اتساع رقعة المواجهة وانعكاساتها المحتملة على أمن المنطقة وحركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.