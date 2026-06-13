مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية: ترامب يلتقي قادة الشرق الأوسط في قمة مجموعة السبع؛ ولن يحضر نتنياهو القمة.

من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدد من قادة الشرق الأوسط على هامش قمة مجموعة السبع، التي ستُعقد في فرنسا في الفترة من 15 إلى 17 يونيو/حزيران الجاري، وفقًا لمسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية. ومن بين المشاركين المعلن عنهم قادة قطر والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مسؤولين إقليميين آخرين.

وبحسب المصدر نفسه، لن يشارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذه المحادثات. ويأتي غيابه في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه. وبصفتها دولة طرفًا في نظام روما الأساسي، فإن فرنسا مُلزمة بالتعاون مع المحكمة الدولية.

يأتي هذا الإعلان في خضم مفاوضات متقدمة بين واشنطن وطهران. ويُشير عدد من المسؤولين إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة لإنهاء الصراع الذي يُزعزع استقرار الشرق الأوسط.

في غضون ذلك، يبدو أن العلاقات بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو تمر بفترة توتر شديد. ففي الأسابيع الأخيرة، دعا الرئيس الأمريكي علنًا إلى خفض التصعيد بين إسرائيل وحزب الله وإيران، مُعربًا مرارًا عن استيائه من بعض المبادرات الإسرائيلية.

بحسب العديد من وسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية، اتسمت المباحثات الأخيرة بين الزعيمين بتوتر شديد. فقد أكد دونالد ترامب، بحسب التقارير، على ضرورة تجنب أي تصعيد للصراع الإقليمي، بينما دافع بنيامين نتنياهو عن حق إسرائيل في الرد على التهديدات الموجهة لأراضيها. ورغم هذه الخلافات، تواصل واشنطن والقدس حوارهما الوثيق حول القضايا الإقليمية الرئيسية، في ظل دخول المفاوضات مع إيران مرحلة حاسمة.