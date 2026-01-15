مسؤول إيراني رسمي للجزيرة: ترامب أبلغنا أنه لا ينوي الهجوم

صرح مسؤول إيراني لقناة الجزيرة يوم الخميس: "أبلغنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا ينوي مهاجمتنا". تأتي هذه التصريحات بعد أيام متوترة، استعدت خلالها الولايات المتحدة وإيران - والعديد من دول العالم - لتصعيد محتمل وهجوم واحد على الأقل، الأمر الذي كان سيؤدي حتماً إلى مزيد من الاشتباكات.

وفي تصريح لصحيفة فايننشال تايمز، قال مسؤول عربي: "هدأت الأوضاع بين الولايات المتحدة وإيران مؤقتاً، وتمنح الولايات المتحدة مزيداً من الوقت للمحادثات مع إيران لمعرفة مسار الأمور".

وفي غضون ذلك، أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن البنتاغون بدأ الاستعداد لإعادة الجنود إلى قاعدة العديد في قطر، والتي تم إخلاؤها في أعقاب تصريحات ترامب ليلة أمس. وتم وضع قاذفات استراتيجية في حالة تأهب في الولايات المتحدة لاحتمال شن ضربات ثانوية في إيران، لكن يبدو الآن أن هذه الخطط توقفت. وذكرت رويترز أن مستوى التأهب في قاعدة العديد انخفض الليلة الماضية بعد أن تم رفعه على خلفية التطورات.

في وقت سابق من اليوم، غرد ترامب بتقرير من قناة فوكس نيوز جاء فيه: "لم يُعدم متظاهر إيراني بعد تحذيرات الرئيس"، ورد قائلاً: "هذا خبر سار. فلنأمل أن يستمر!". وتتعلق القصة بأرفان سلطاني، البالغ من العمر 26 عامًا، والذي اعتُقل خلال الاحتجاجات في إيران وحُكم عليه بالإعدام.

نُشرت قصته على حساب وزارة الخارجية الأمريكية باللغة الفارسية (حساب X) يوم الثلاثاء. وجاء في الحساب: "لم يكلف نظام الجمهورية الإسلامية نفسه عناء إجراء محاكمته الصورية المعتادة التي تستغرق 10 دقائق؛ حُكم على أرفان بالإعدام دون أي إجراءات قانونية أو محامٍ. أرفان هو أول متظاهر يُحكم عليه بالإعدام، لكنه لن يكون الأخير؛ فقد بدأت موجة الإعدامات ضد هؤلاء المتظاهرين رسميًا. يجب ألا نصمت أبدًا أمام الأعمال الشريرة لنظام الجمهورية الإسلامية".