رفعت المملكة العربية السعودية مستوى الاستعداد الأمني والعسكري تحسبًا لاحتمال تعرضها لسلسلة هجمات منسقة تنفذها ميليشيات عراقية والحوثيون في اليمن، بدعم من إيران، وفق ما أوردته شبكة CNN نقلًا عن مصدر سعودي.

وبحسب التقرير، تشير تقديرات استخباراتية سعودية وأميركية ومعلومات من دول أخرى في المنطقة إلى أن عناصر من ميليشيات مسلحة في العراق، بالتنسيق مع جماعة الحوثي في اليمن، قد تخطط لتنفيذ هجمات ضد المملكة خلال فترة زمنية قريبة جدًا، وبإشراف أو توجيه من الحرس الثوري الإيراني.

مخاوف من هجمات متزامنة

ووفق المصدر السعودي الذي تحدثت إليه CNN، تستعد الرياض لاحتمال تنفيذ "عدة هجمات منسقة" في إطار تصعيد إقليمي متزايد، في ظل تنامي نشاط الجماعات المسلحة المدعومة من إيران.

ولم تتضح حتى الآن طبيعة الأهداف المحتملة أو توقيت أي هجوم بشكل دقيق، فيما تواصل الأجهزة السعودية متابعة التطورات ورفع مستوى الجاهزية تحسبًا لأي تصعيد.

تقارير حوثية عن إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة

بالتزامن مع ذلك، أفادت قناة يمنية محسوبة على الحوثيين بإطلاق نحو 10 صواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيرة منذ ساعات الصباح باتجاه معسكرات ومواقع عسكرية مرتبطة بالسعودية في محافظتي مأرب وحضرموت.

تصعيد إقليمي متزايد

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين إيران وحلفائها من جهة، والسعودية ودول أخرى في المنطقة من جهة أخرى، وسط مخاوف من انتقال المواجهة إلى ساحات جديدة.

وتراقب الرياض التطورات عن كثب، في وقت تشكل فيه الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة أحد أبرز التحديات الأمنية التي تواجه دول المنطقة، خصوصًا مع اتساع نطاق نشاط الجماعات المسلحة المدعومة من طهران.