كيف سيرد ترامب؟ إيران تبحث مع عُمان آلية للسيطرة على مضيق هرمز

مستقبل السيطرة على مضيق هرمز هو إحدى القضايا المهمة التي تقف في صلب محادثات التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران. وكالة الأنباء بلومبرغ أفادت اليوم (الخميس) بأن إيران تناقش مع عمان إقامة آلية دائمة لتحصيل الرسوم، والتي ستكرّس وتؤسس بشكل رسمي السيطرة الإيرانية على حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وفقاً للتقرير، الدولتان - اللتان تقعان على جانبي مضيق هرمز - تدرسان إمكانية فرض رسوم عبور دائمة على ناقلات النفط والسفن التجارية التي تعبر مياههما الإقليمية.

المبادرة الإيرانية، التي تُعرض للخارج كخطوة لتمويل خدمات الرقابة والملاحة والحماية البحرية، تُعتبر في المجتمع الدولي كخطوة سياسية واقتصادية بعيدة المدى تهدف إلى تعزيز موقف القوة لطهران في أهم مسار تجاري في العالم. كل ذلك في حين أن عُمان تتبع نهجًا حذرًا وتحاول الموازنة بين علاقاتها مع إيران والتزاماتها تجاه شركائها في الغرب والخليج.

كما ذُكر، الاقتراح يثير قلقًا عميقًا بين شركات الشحن الدولية والدول الغربية، التي تخشى أن إضفاء الصبغة المؤسسية على مثل هذا النظام سيمنح طهران أداة قانونية ظاهريًا لاحتجاز السفن، وزيادة الرقابة الاستخباراتية على الأساطيل الأجنبية، وتعطيل حرية الملاحة في المضيق في أي وقت تشاء.

سفير إيران في فرنسا، محمد أمين نجاد، تطرق إلى القضية خلال مقابلة أجراها، وأكد: "على إيران وسلطنة عمان أن تحشدا جميع مواردهما من أجل توفير خدمات أمنية وإدارة طرق الملاحة البحرية بأفضل طريقة ممكنة".