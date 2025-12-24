"تفكيك حزب الله": التصريحات المفاجئة لمسؤول لبناني بارز

أصدر وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي اليوم (الأربعاء) تصريحات شديدة اللهجة ضد حزب الله، قائلاً إن بيروت تسعى إلى نزع سلاح المنظمة، "ليس من أجل إسرائيل أو الولايات المتحدة أو المجتمع الدولي. الشعب اللبناني يريد نزع سلاح هذه المنظمة العسكرية غير الشرعية، وليس مجرد نزع سلاحها، بل تفكيكها بالكامل"

في ندوة افتراضية لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط، قال رجي: "ليس لدينا أي شيء ضد أيديولوجيتهم. كل شخص حر أن تكون له أيديولوجيته الخاصة، ولكننا لا ندعمها... الجميع يعرف ماذا يفعلون في الداخل. لن أفصل أكثر، ولكننا نريد أن يتم حل الأذرع الأمنية والعسكرية لحزب الله".

فيما يتعلق بمرحلة الأولى من خطة الجيش اللبناني لنزع سلاح التنظيم في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، قال راغي إن الموعد النهائي الأصلي تم تحديده لنهاية السنة. "لذلك سننتظر تقرير وضع الجيش. آمل أن يتم ذلك حتى ذلك الحين."

كما صرّح بأن الجيش اللبناني يواجه مهمة بالغة الصعوبة، "ليس لنقص في القوى البشرية أو المعدات، بل لحاجته للدعم. إنهم يؤدون عملاً جيداً، ولكن في الوقت نفسه، يعتقد بعضنا أن تقدمهم ليس بالسرعة الكافية بسبب غياب الإرادة السياسية. نعتقد أن الدعم السياسي والإرادة السياسية والقرار السياسي غير كافية في الوضع الراهن".