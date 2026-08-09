نتنياهو يرفض وثيقة النقاط الـ15 - لكن هل تطبقها إسرائيل فعلياً على الأرض؟

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ترفض وثيقة الـ15 نقطة التي وضعتها مجلس السلام بشأن غزة – لكن هل الأمور على الأرض تسير بشكل مختلف؟

وفقًا لفحص السلوك في الأيام الأخيرة، فعليًا إسرائيل تنفذ أجزاء من الوثيقة. منذ عدة أيام إسرائيل أوقفت الاغتيالات وتحافظ على وقف إطلاق النار في القطاع.

كما نشر يوسي يهوشع في i24NEWS، مساء الاثنين نزلت إلى الميدان تعليمات من رئيس الأركان، الذي تلقاها من المستوى السياسي، ومنذ ذلك الحين لم تُنفذ عمليات اغتيال. كذلك فيما يتعلق بانتشار الجيش الإسرائيلي في الميدان، فإن الجيش موجود على الخط الأصفر الأصلي، الذي يمتد على حوالي 53% من مساحة القطاع، ولا توجد مواقع أو قوات للجيش الإسرائيلي خارج الخط الأصفر الأصلي.

وبينما تواصل إسرائيل نقل رسائل علنية ضد وثيقة النقاط الـ15، فإن التصرفات على الأرض تتماشى فعلياً مع بعض المبادئ الواردة فيها.

وماذا عن إعادة إعمار القطاع؟ هنا التصريحات الإسرائيلية أكثر حسمًا: لن تكون هناك إعادة إعمار قبل نزع السلاح. ومع ذلك، حتى في هذا الموضوع، هناك فجوة معينة بين الانطباع الذي تم تكوينه وبين ما يتم فعليًا. يوضح مجلس السلام أن ما يجري حاليًا في رفح، داخل المنطقة الإسرائيلية في غزة، لا يشمل منشآت دائمة، بل منشآت مؤقتة. ومع ذلك، فإن إقامتها تتطلب في المرحلة الأولى بعض أعمال البنية التحتية.

أي أن، إلى جانب الرسائل العلنية التي توجهها إسرائيل ضد وثيقة النقاط الخمس عشرة، هناك على أرض الواقع سلوكيات يتطابق جزء منها مع مبادئ الوثيقة.