شهدت قمة مجموعة السبع (G7) لحظة لافتة خلال مؤتمر صحفي للرئيس الأميركي دونالد ترامب ، عندما توقف عن استكمال حديثه لتوجيه إشادة للصحفي الإماراتي ماجد الفارسي قبل منحه فرصة طرح سؤاله.

وجاء الموقف بحضور رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان ، حيث أثارت المجاملة العفوية أجواءً ودية داخل القاعة، قبل أن يواصل ترامب المؤتمر الصحفي ويتلقى السؤال من الإعلامي الإماراتي.

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وتداولت منصات التواصل الاجتماعي المقطع المصور على نطاق واسع، وسط تفاعل كبير من المتابعين الذين اعتبروا المشهد من أبرز اللحظات غير الرسمية على هامش اجتماعات القمة.

وتُعقد قمة مجموعة السبع هذا العام وسط ملفات دولية معقدة تشمل قضايا الأمن والطاقة والتجارة العالمية، إضافة إلى مناقشات تتعلق بالتطورات الإقليمية في الشرق الأوسط والعلاقات الدولية.