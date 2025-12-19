الجيش الإسرائيلي : وفاة الجنرال كوبي باراك، القائد السابق للقوات البرية

أعلن الجيش الإسرائيلي وفاة اللواء (احتياط) كوبي باراك، القائد السابق للقوات البرية، عن عمر ناهز 61 عامًا. كان باراك شخصية مرموقة في الجيش، حيث خدم في الجيش الإسرائيلي من عام 1982 إلى عام 2019، وشغل العديد من المناصب القيادية الاستراتيجية. وقالت أكاديمية آشر رواخ بو، واصفةً خسارته بأنها "مؤلمة للغاية": "لقد تشرفنا بالاعتماد على التزامه".

بدأ كوبي باراك مسيرته المهنية في سلاح المدرعات، حيث برز تدريجيًا كواحد من أكثر ضباطه خبرة. بعد ترقيته إلى رتبة عقيد، قاد اللواء المدرع الاحتياطي 847 (المعروف باسم "عربات الصلب")، والذي تم حله لاحقًا، ثم قاد اللواء المدرع 401. تحت قيادته، تم تجهيز هذه الوحدة بدبابات ميركافا مارك 4، وهو إنجاز هام في تحديث القوات المدرعة الإسرائيلية.

بعد ترقيته إلى رتبة عميد، شغل عدة مناصب رئيسية: رئيس أركان القوات البرية، وقائد فرقة مدرعة أصبحت فيما بعد الفرقة الإقليمية 210 "باشان"، ورئيس قسم العمليات. وفي عام 2012، رُقّي إلى رتبة لواء وعُيّن رئيسًا لمديرية التكنولوجيا واللوجستيات في الجيش الإسرائيلي. وفي عام 2016، تولى كوبي باراك قيادة القوات البرية، وهو المنصب الذي شغله حتى تقاعده عام 2019، بعد سبعة وثلاثين عامًا من الخدمة.وبعد مسيرته العسكرية، كرّس نفسه للتعليم والقطاع غير الربحي. ترأس أكاديمية ما قبل التجنيد في متسبيه رامون، وشغل منصب الرئيس الفخري لجمعية "الأبطال الصغار"، التي تعمل على دمج ذوي الإعاقة في جيش الدفاع الإسرائيلي.