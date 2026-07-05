ليلة دامية في إسرائيل: قتيلان بإطلاق نار في دير حنا وأم الفحم خلال ساعات

قُتل رجل في الخمسينيات من عمره، فجر اليوم الأحد، إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة دير حنا بمنطقة الجليل الأسفل، فيما شهدت مدينة أم الفحم حادثة إطلاق نار أخرى أسفرت عن مقتل رجل في الثلاثينيات من عمره وإصابة شخص آخر بجروح متوسطة.

وبحسب المعطيات الأولية، عُثر على الضحية في دير حنا داخل مركبته وهو فاقد للوعي ويعاني من إصابات خطيرة ناجمة عن أعيرة نارية. وأعلنت الطواقم الطبية وفاته في المكان بعد محاولات فحص وتقييم حالته.

وفي حادثة منفصلة بمدينة أم الفحم، وصلت طواقم الإسعاف إلى موقع إطلاق نار وعثرت على مصابين داخل مركبة، حيث كان أحدهما فاقداً للوعي ومن دون نبض أو تنفس، قبل أن يتم إعلان وفاته متأثراً بإصاباته الخطيرة. كما جرى تقديم العلاج الطبي للمصاب الثاني، البالغ من العمر 38 عاماً، قبل نقله إلى مستشفى العفولة لاستكمال العلاج.

وقالت الشرطة إن الخلفية الأولية للحادثتين تبدو جنائية، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لفحص ملابسات الواقعتين وتحديد هوية الضالعين فيهما.

وتأتي هذه الحوادث في ظل تصاعد أعمال العنف والجريمة، بعد سلسلة أحداث دامية شهدتها مناطق مختلفة خلال الأيام الأخيرة وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين.