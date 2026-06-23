بن غفير:"بالطبع يمكن أن نقول لا لترامب" وفيديو "أسطول غزة كان ممتازا"

شارك وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في جلسة أسئلة وأجوبة سريعة نظمها موقع "أروتز شيفا"، حيث أجاب دون تحضير مسبق على عدة مواضيع راهنة.

عند سؤاله عن إمكانية رفض طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجاب بن غفير دون تردد: "بالطبع."

فيما يتعلق بلبنان، أعاد تأكيد معارضته لأي وقف لإطلاق النار:" تحت أي ظرف. لا وقف لإطلاق النار. "

كما تطرق الوزير أيضاً إلى الصور التي تظهر رجال الشرطة يستخدمون القوة خلال المظاهرات الأخيرة للحريديم. ووصف هذه الحوادث بأنها "خطيرة جداً" ودعا إلى المساواة في تطبيق القانون، مذكراً بأن أحد أفراد الشرطة المتورطين قد تم تعليقهم عن العمل بالفعل.

دافع بن غفير أيضًا عن الفيديو الذي نشره للسخرية من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين في أسطول الصمود الذي توجه إلى غزة. وقال: "هذا الفيديو كان ممتازًا. لقد كان رسالة موجهة إلى العالم بأسره. نحن لا نوزع السندويشات على مؤيدي الإرهاب".

مع اقتراب الانتخابات المقبلة، أعرب زعيم حزب "عوتسماه يهوديت" عن قناعته بأن المعسكر اليميني سيحتفظ بالسلطة، داعيًا في الوقت نفسه الجنرال الاحتياطي عوفر وينتر للانضمام إلى قائمة مشتركة مع بتسلئيل سموتريتش من أجل تجنب تشتت الأصوات.

وأخيراً، دافع بن غفير عن مشروع قانونه الهادف إلى فرض عقوبة الإعدام ، معتبراً أنه "قانون أساسي" يساهم بالفعل، بحسب قوله، في تقليل عدد الهجمات.