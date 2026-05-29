نيجيريا وإسرائيل تعربان عن رغبتهما في إعادة تنشيط علاقاتهما الثنائية

أعربت نيجيريا وإسرائيل عن رغبتهما في إعادة تنشيط علاقاتهما الثنائية. وقد تأكد هذا التوجه عقب اجتماع عُقد في أبوجا بين وزيرة الخارجية النيجيرية بيانكا أودوميجو-أوجوكو وسفير إسرائيل لدى نيجيريا مايكل فريمان. ووفقًا لمسؤولين نيجيريين، اتفق الجانبان على تعميق تعاونهما الدبلوماسي وتعزيز شراكاتهما في عدة قطاعات استراتيجية، تشمل الزراعة والصحة والتكنولوجيا والأمن. كما تناولت المناقشات الابتكار والأمن الغذائي والتعاون التقني.

وأكدت وزيرة الخارجية النيجيرية مجددًا التزام بلادها بحوار مستدام مع إسرائيل وشراكة قائمة على المصالح المشتركة. من جانبه، نقل السفير الإسرائيلي رسائل حسن نية ووجه دعوة رسمية للوزيرة لزيارة إسرائيل.

كما ناقش البلدان تعزيز التنسيق داخل المنظمات الدولية، ولا سيما الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. وتأتي هذه الخطوة في سياق تسعى فيه إسرائيل إلى تعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع عدد من الدول الأفريقية، بينما تواصل نيجيريا، صاحبة أكبر عدد سكان في القارة، استراتيجيتها لتنويع شراكاتها الدولية.