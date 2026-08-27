نقص صواريخ باتريوت الأميركية يثير قلق الناتو من هجوم روسي محتمل

أثار نقص حاد في مخزونات صواريخ الاعتراض الأميركية المتقدمة في أوروبا مخاوف داخل حلف شمال الأطلسي «الناتو» بشأن مدى قدرة دول الحلف على التصدي لهجوم روسي محتمل.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول أمني أميركي في أوروبا ومسؤول في الناتو أن الجيش الأميركي يعاني من نقص وصف بأنه «يتجاوز المستوى الحرج» في صواريخ الاعتراض المتقدمة، مشيرين إلى أن الحرب مع إيران أسهمت بشكل كبير في استنزاف المخزونات.

وبحسب المسؤول الأميركي، فإن القلق الأكبر يتعلق بصواريخ «باتريوت» الاعتراضية، التي تُستخدم لمواجهة الصواريخ الباليستية السريعة، بما في ذلك تلك التي تمتلكها روسيا.

وأكد مسؤول الناتو أن مخزونات صواريخ باتريوت لدى القوات الأميركية ودول الحلف في أوروبا منخفضة، ما يثير تساؤلات حول قدرة المنظومة الدفاعية للحلف على التعامل مع هجمات صاروخية واسعة النطاق.