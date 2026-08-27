نقص صواريخ باتريوت الأميركية يثير قلق الناتو من هجوم روسي محتمل
هاجم الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان ردًا على إطلاق طائرات مسيرة مفخخة باتجاه قوة تابعة له ولم تقع إصابات • وأصيب عدد من الأشخاص في هجوم لطائرة مُسيَّرة إسرائيلية على منزل في مخيم الشاطئ للاجئين.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يعلن أنه خلال الليل (بين الأربعاء والخميس)، أطلق تنظيم حزب الله الإرهابي طائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي التي تعمل في منطقة جبل علي طاهر ضمن المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. أطلق مقاتلو الجيش الإسرائيلي النار وأسقطوا إحدى الطائرتين، وانقطع الاتصال مع الطائرة الثانية. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا. تقرير عربي: جرحى في هجوم لطائرة مسيرة إسرائيلية على منزل في مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة. وزير الأمن الإسرائيلي كاتس خلال تقييم للأوضاع مع قادة الجيش: "انتهت المهلة الزمنية التي حددناها - كل إطلاق بالونات وطائرات ورقية حارقة من غزة نحو مستوطنات الجنوب سيُقابل برد قاس".
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نقص صواريخ باتريوت الأميركية يثير قلق الناتو من هجوم روسي محتمل
أثار نقص حاد في مخزونات صواريخ الاعتراض الأميركية المتقدمة في أوروبا مخاوف داخل حلف شمال الأطلسي «الناتو» بشأن مدى قدرة دول الحلف على التصدي لهجوم روسي محتمل.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول أمني أميركي في أوروبا ومسؤول في الناتو أن الجيش الأميركي يعاني من نقص وصف بأنه «يتجاوز المستوى الحرج» في صواريخ الاعتراض المتقدمة، مشيرين إلى أن الحرب مع إيران أسهمت بشكل كبير في استنزاف المخزونات.
وبحسب المسؤول الأميركي، فإن القلق الأكبر يتعلق بصواريخ «باتريوت» الاعتراضية، التي تُستخدم لمواجهة الصواريخ الباليستية السريعة، بما في ذلك تلك التي تمتلكها روسيا.
وأكد مسؤول الناتو أن مخزونات صواريخ باتريوت لدى القوات الأميركية ودول الحلف في أوروبا منخفضة، ما يثير تساؤلات حول قدرة المنظومة الدفاعية للحلف على التعامل مع هجمات صاروخية واسعة النطاق.
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد في حماس شارك في احتجاز ثلاثة مختطفين
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه قتل إسماعيل محمد إبراهيم بريم، الذي وصفه بأنه قائد في الجناح العسكري لحركة حماس، خلال غارة نُفذت أمس في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وبحسب الجيش الإسرائيلي، شارك بريم في احتجاز كل من إيدان ألكسندر، ومتان تسينغوكر، وأفرا منغيستو، داخل نفق في جنوب قطاع غزة.
اتهامات بتنفيذ أنشطة عسكرية
وقال الجيش إن بريم عمل خلال الفترة الأخيرة على دفع مخططات لتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية والمواطنين الإسرائيليين، كما سعى إلى إعادة بناء قدرات حماس العسكرية.
وأضاف أن نشاطه جاء، وفق الرواية الإسرائيلية، رغم وقف إطلاق النار، الذي اتهمت الحركة بخرقه بصورة متكررة.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن الغارة استهدفت إزالة ما وصفه بـ"التهديد" الذي شكله بريم، مشيرًا إلى أن العملية جاءت في إطار مواصلة ملاحقة قادة وعناصر حماس في قطاع غزة.
ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية حول ظروف الغارة أو ما إذا كانت قد أسفرت عن إصابات أخرى.
إسرائيل تهدد برد قوي على إطلاق البالونات والطائرات الورقية من غزة
هدد وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، برد عسكري قوي على أي عملية إطلاق للبالونات والطائرات الورقية من قطاع غزة باتجاه التجمعات السكانية في منطقة النقب، مؤكدًا أن إسرائيل ستتعامل مع كل عملية إطلاق باعتبارها "عملًا إرهابيًا".
وقال كاتس، خلال تقييم للوضع مع كبار قادة الجيش الإسرائيلي، إن المهلة التي حددتها إسرائيل على خلفية إطلاق البالونات والطائرات الورقية من غزة قد انتهت، مشددًا على أن سياسة التعامل مع هذه العمليات ستتغير من الآن فصاعدًا.
وأوضح وزير الأمن الإسرائيلي أن أي عملية إطلاق جديدة ستقابل برد "قوي" يستهدف المسؤولين عنها والمنظمين والمنفذين، إضافة إلى مواقع الإطلاق والبنى التحتية المستخدمة في تنفيذها.
وأضاف أن إسرائيل أوضحت موقفها بشكل لا لبس فيه، معتبرًا أن إطلاق البالونات والطائرات الورقية باتجاه الأراضي الإسرائيلية يشكل تهديدًا يستدعي ردًا عسكريًا.
ويأتي هذا التهديد في ظل استمرار التوتر على الحدود مع قطاع غزة، وسط مخاوف إسرائيلية من تجدد وسائل الإزعاج والهجمات التي تستهدف المناطق المحاذية للقطاع، فيما يترقب السكان في منطقة النقب طبيعة الرد الإسرائيلي على أي عمليات إطلاق جديدة.
هجمات على قرية عرب سالم في جنوب لبنان
https://x.com/i/web/status/2092937449982906790
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مقتل اثنين من عناصر حماس في 7 أكتوبر.. أحدهما كان حارسًا شخصيًا ليحيى السنوار
تقرير عربي: إصابة في هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية على منزل في مخيم الشاطئ للاجئين، غرب مدينة غزة
أفادت قنوات فلسطينية بانفجار طائرة مسيرة في منطقة جباليا شمال قطاع غزة.
أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق ليل الأربعاء/الخميس طائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في منطقة مرتفعات علي طاهر بالمنطقة الأمنية جنوب لبنان. وقد أسقط مقاتلو الجيش الإسرائيلي إحدى الطائرتين، وانقطع الاتصال بالثانية. ولم تُسجّل أي إصابات في صفوف قواتنا. وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قائلاً: "لن نسمح لحزب الله بالاعتداء على قواتنا في المنطقة الأمنية. الجيش الإسرائيلي يبذل جهوداً حثيثة وسيواصل التصدي بحزم لمحاولاته المتكررة لإلحاق الضرر بقوات الجيش الإسرائيلي".