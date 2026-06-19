نشرت إيران، اليوم الجمعة، إجراءات جديدة للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز، وذلك عبر الهيئة الإيرانية المُنشأة حديثًا للإشراف على الممر الملاحي - "هيئة مضيق الخليج العربي". بموجب الإجراءات الجديدة، يُشترط على السفن تقديم طلبات العبور قبل 48 ساعة على الأقل من وصولها إلى المضيق. ولن تُحصّل رسوم خدمات الأمن والسلامة وحماية البيئة لمدة 60 يومًا، كما ستُوفر الحكومة الإيرانية تغطية تأمينية".

وسيُطلب من السفن تنسيق مسار الإبحار وجدول العبور مع هيئة مضيق الخليج العربي الإيرانية، نظرًا لـ"الوضع الراهن" و"وجود مخاطر أمنية معينة". وقد يُشير هذا إلى وجود ألغام بحرية.

وقد حذّر الحرس الثوري الإيراني مالكي وقباطنة جميع السفن التي تخطط لعبور مضيق هرمز بضرورة التسجيل والحصول على تصريح وتأمين قبل دخول المضيق. وأعلنت هيئة مضيق الخليج العربي الجديدة، التي تأسست في طهران، أن على جميع السفن الامتثال لشروطها لضمان "المرور الآمن للسفن التجارية"

للتذكير، وكجزء من مذكرة التفاهم الموقعة هذا الأسبوع، تعهدت إيران باتخاذ خطوات فورية لضمان استئناف المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. كما تعهدت إيران بإعادة حركة الملاحة في المضيق إلى حجمها الكامل قبل الحرب في غضون 30 يومًا.