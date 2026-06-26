محلل تركي: الجنود الأتراك ينتظرون الأوامر لاجتياح إسرائيل

على خلفية التحالفات التركية الأخيرة مع مصر وباكستان والسعودية وتصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بأن "الأمن القومي التركي يبدأ من بيروت ولبنان"، أكد المحلل التركي باكير اتنجان وجود مثل هذه المخاوف لدى تركيا من ما وصفه "بالتمدد الإسرائيلي في لبنان وسوريا والأردن ". وإن "الجنود الأتراك ينتظرون الأوامر لاجتياح إسرائيل". تابعوا تصريحاته في الفيديو

جاءت تصريحات أتاجان خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي مؤكدا "أنه ردا على تقارب إسرائيل مع اليونان وقبرص ودول أخرى لضرب تركيا، فإن تركيا سترد بالتقارب مع ايران وحماس واليمن وحزب الله ودول تعتبر إسرائيل عدوا لها أيضا وستنسق معها.. مضيفا الى أن "الجنود الأتراك ينتظرون الأوامر لاجتياح إسرائيل". كما اتهم اتاجان إسرائيل بأن دعمت الانفصاليين الاكراد في المنطقة ضد تركيا.

ويشار الى أنه خلال الحلقة نفى المحلل الاسرائيلي د.حاي إيتان كوهين باناروجاك ما تحدث عنه المحلل التركي مؤكدا عدم وجود اي أطماع إسرائيلية في المنطقة، وأن التصريحات بالتأكيد لا تمثل " صناع القرار في تركيا" وليس من المرجح صحتها رغم تعبيره بنفس الحلقة عن المخاوف الإسرائيلية من التحركات الإسرائيلية في المنطقة والمواقف التركية ضد إسرائيل.

الحلقة كاملة: