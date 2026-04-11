أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو في بيان، اليوم السبت، عن قرر إلغاء صفة الإقامة الدائمة لـ3 إيرانيين على صلة بالنظام الحاكم في طهران، مشيرة إلى توقيفهم من قبل السلطات الفيدرالية ووضعهم رهن الاحتجاز تمهيداً لترحيلهم. وشدد على أن"الموقوفين هم سيد عيسى هاشمي، ومريم طهماسبي، ونجلهما، وهم حالياً لدى سلطات الهجرة والجمارك الأميركية".

وأوضحت أن هاشمي هو نجل معصومة ابتكار، التي كانت متحدثة باسم الطلاب الذين اقتحموا السفارة الأميركية في طهران عام 1979 خلال أزمة احتجاز الرهائن، والتي استمرت 444 يوماً.وأضافت أن إدارة الرئيس دونالد ترمب أوقفت إصدار تأشيرات برنامج القرعة، مشيرة إلى أن هؤلاء دخلوا الولايات المتحدة عام 2014، قبل أن يحصلوا على الإقامة الدائمة في 2016 خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة إلغاء الوضع القانوني لأقارب قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، بينهم حميدة أفشار سليماني وابنتها، وهما قيد الاحتجاز، إضافة إلى فاطمة أردشير لاريجاني، ابنة علي لاريجاني، وزوجها سيد كلنتر معتمدي، اللذين غادرا الولايات المتحدة ومنعا من دخولها مستقبلاً.