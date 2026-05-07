الخطوط الحمراء الأميركية في محادثات إيران.. ماذا تطلب واشنطن؟

في ظل التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، أفاد وول ستريت جورنال هذا الصباح (الخميس) عن اقتراح أمريكي تم نقله إلى الإيرانيين، يهدف إلى التوصل إلى تفاهمات مبدئية تمهيدًا لمفاوضات حول اتفاق نهائي. ووفقًا للتقرير، إذا تم قبول الاقتراح، ستبدأ مفاوضات لمدة 30 يومًا حول اتفاق مفصل بين البلدين.

الاقتراح الذي قُدم للإيرانيين يركّز على "الخطوط الحمراء" للإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالقضايا المختلفة التي يتم مناقشتها في المفاوضات. أحد "الخطوط الحمراء"، كما يتضح من الاقتراح، هو إعلان من جانب إيران بأنها لا تسعى للحصول على أسلحة نووية وتفكيك منشآت النووية في فوردو، نطنز وأصفهان.

تطالب الولايات المتحدة أيضاً بأن تحظر إيران أي نشاط نووي تحت الأرض وأن تسمح بعمليات تفتيش فورية عند الطلب، بما في ذلك فرض عقوبات في حال حدوث انتهاكات. بالإضافة إلى ذلك، يطالب الأمريكيون بتجميد تخصيب اليورانيوم في إيران لمدة عشرين عاماً وتسليم كل المواد النووية المخصبة الموجودة بحوزة الإيرانيين.

في النهاية، يُطلب من الإيرانيين إعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً، كلما خففت الولايات المتحدة حصارها، ومن ثم بشكل كامل مع التوقيع على الاتفاق النهائي. ومن المهم الإشارة إلى أنه وفقًا للاقتراح، فإن معظم التخفيفات في العقوبات ستعتمد على تنفيذ الاتفاق من قبل إيران وليس فقط على توقيعه، رغم أنه من المحتمل أن يتم الإفراج عن بعض الأصول المجمدة في بداية العملية.

مصدر إقليمي تحدث مع CNN أفاد بأن إيران من المتوقع أن تنقل للوسطاء ردها على الاقتراح خلال اليوم.