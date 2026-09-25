المخابرات البلجيكية: "إيران تقف وراء الهجمات على المؤسسات اليهودية في البلاد"

أكد رئيس وحدة تنسيق تحليل التهديدات البلجيكية (CUTA) جيرت فيركوترين، في مقابلة مع شبكة RTBF الفرنسية، أن "اتصالات من إيران أدت إلى هجومين إرهابيين في بلجيكا، وأن المهاجمين نفذوا بالتأكيد تعليمات من طهران، تقضي باستهداف مواقع يهودية حول العالم".

ومن جهته سفير إسرائيل لدى بلجيكا، ديفيد سارانغا، على الخبر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قائلاً: "أنا متفاجئ حقاً، إيران تُوجّه هجمات إرهابية ضد مواقع يهودية في بلجيكا؟ من كان ليتخيل مثل هذا السيناريو؟ ربما حان الوقت لأن تعكس سياسة أوروبا تجاه إيران مستوى التهديد الذي تُشكّله في شوارع القارة". وكما ذُكر،" يُصنّف مستوى التهديد للإسرائيليين في بلجيكا حالياً بالمستوى الثاني - وهو تهديد مُتقطّع، وفقاً لبيانات مجلس الأمن القومي الإسرائيلي. ولهذا السبب، يُنصح المقيمون في البلاد بتوخي مزيد من الحذر".

ووقع الهجومان اللذان ذكرهما المسؤول البلجيكي في مارس/آذار المنصرم، ما يؤكد فعلياً أنهما كانا جزءاً من حملة منسقة، وليسا مجرد أعمال تخريب. وقع الحادث الأول في مدينة لييج، فجر التاسع من مارس. وفي وقت لاحق من ذلك الأسبوع، وقع حادث آخر، تم خلاله تدمير مركبات مجهولة بالكامل في قلب الحي اليهودي في أنتويرب. ولم يسفر أي من الحادثين عن وقوع إصابات.