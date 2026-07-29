كشف تقرير لقناة العربية، نقلًا عن مصدر عسكري إسرائيلي، أن تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن إقلاع مقاتلات أمريكية من إسرائيل لتنفيذ هجمات ضد إيران أثارت استياء داخل القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، وأدت إلى توتر بين الجانبين.

وبحسب التقرير، اعتبرت القيادة الأمريكية أن تصريحات كاتس كشفت معلومات عملياتية حساسة تتعلق بالعمليات العسكرية، ما دفع – وفق المصدر – رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الفريق إيال زامير إلى تقديم اعتذار لقائد القيادة المركزية الأمريكية.

وأضاف المصدر أن الكشف عن هذه المعلومات أدى إلى رفع مستوى التأهب إلى الدرجة القصوى، كما أشار إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أبدى غضبه من تصريحات وزير الأمن، معتبرًا أنها تضمنت إفصاحًا عن أسرار عملياتية تتعلق بالتحركات العسكرية الأمريكية.

في المقابل، نفى الجيش الإسرائيلي صحة هذه المعلومات، مؤكدًا في بيان أن ما ورد بشأن إجراء رئيس الأركان اتصالًا مع قائد القيادة المركزية الأمريكية غير صحيح.

وقال الجيش: "التقرير الذي تحدث عن مكالمة بين رئيس الأركان وقائد سنتكوم غير صحيح، ولم يجرِ رئيس الأركان أي اتصال مع قائد القيادة المركزية الأمريكية منذ صدور تصريحات وزير الأمن."