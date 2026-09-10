محمد بن زايد يكشف لمدير CIA: نقلت لنتنياهو "تحذيرًا عامًا" قبل 7 أكتوبر

مصدر مطلع على التفاصيل أفاد لقناة i24NEWS أن رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد، تحدث مع رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، بيل بيرنز، بعد السابع من أكتوبر، وأبلغه أنه في محادثة أجراها مع نتنياهو قبل الهجوم، نقل إليه "تحذيرًا عامًا بشأن الوضع المتفجر في الميدان"، أي ليس تحذيرًا محددًا عن حرب. هذا ما نشره مساء اليوم (الأربعاء) عاميخاي شتاين.

في غضون ذلك، قال مصدران مطلعان على التفاصيل هذا الصباح لـi24NEWS إن إدارة بايدن لم تكن على علم بوجود إنذار محدد تلقته من الإمارات قبل السابع من أكتوبر، يفيد بأن حماس تخطط لهجوم كبير. ووفقاً للمصدرين، حتى في الفترة التي أعقبت السابع من أكتوبر، فإن إدارة بايدن لم تسمع بأن لدى الإماراتيين إنذاراً محدداً من هذا النوع.

تأتي هذه التصريحات بعد النشر أمس في صحيفة "هآرتس"، والذي أفاد أنه قبل حوالي أسبوع ونصف فقط من مذبحة السابع من أكتوبر، تحدث رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحذره من أن زعيم حماس يحيى السنوار يخطط لخطوة كبيرة ضد إسرائيل.