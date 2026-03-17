تقرير: مجتبى خامنئي نجا من الاغتيال عن طريق الصدفة

نجا المرشد الأعلى الجديد لإيران، مجتبی خامنئي، من الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية بفضل قرار عفوي - حين خرج في نزهة قصيرة في حديقته، قبل دقائق فقط من سقوط صواريخ على منزله، وذلك بحسب ما أفادت الاثنين صحيفة "التلغراف" البريطانية.

تسجيل مسرّب وصل إلى صحيفة "التلغراف" يكشف أن مجتبى كان هدفًا مركزيًا في تلك الهجمة الدامية التي قُتل فيها والده، علي خامنئي، ومسؤولون كبار آخرون في قمة الجمهورية الإسلامية.

وفقًا للتقرير، مجتبى خرج من المبنى "لكي يفعل شيئًا" قبل لحظات من أن صواريخ باليستية إسرائيلية أصابت مجمّع السكن.

التفاصيل الدراماتيكية كُشفت في تسجيل لخطاب ألقاه مزهر حسيني، رئيس المراسم في مكتب القائد الأعلى، أمام رجال دين كبار وقادة في الحرس الثوري. تصريحات حسيني توفر الوصف التفصيلي الأول لما حدث داخل مجمع القائد أثناء القصف.

حسيني كشف في خطابه أن مجتبى خامنئي أُصيب في ساقه خلال الهجوم، وأن زوجته وابنه قُتلا في المكان، وصهره قُطِع رأسه نتيجة شدة الانفجار.

مصير مشابه لاقاه محمد شيرازي، رئيس المكتب العسكري لخامنئي. وصف حسيني في اجتماع عُقد في 12 مارس بحي كولهك في طهران أن جثة شيرازي "تمزقت إلى قطع"، وكان من الممكن التعرف عليه فقط من خلال "بضعة كيلوغرامات من اللحم".