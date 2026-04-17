بعد ساعات قليلة من دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ، أعلنت قياد الجبهة الداخلية في إسرائيل، اليوم الجمعة، عن تخفيف كبير للقيود المفروضة على السكان، مما يمثل عودة شبه كاملة إلى الحياة الطبيعية

ووفقًا للتقييم الجديد للوضع، أشارت قيادة الجبهة الداخلية إلى أنه "ابتداءً من الساعة الرابعة عصرًا من اليوم الجمعة، ستنتقل البلاد بأكملها إلى مستوى النشاط الكامل". عمليًا، يعني هذا رفع القيود المفروضة على التجمعات والأنشطة المهنية والمدارس في معظم أنحاء البلاد.

في الشمال، وخاصة في المناطق الحدودية مع لبنان، سيتم رفع الإجراءات تدريجيًا لضمان سلامة السكان. وحتى الساعة الثامنة مساءً من يوم السبت 18 أبريل، ستظل التجمعات هناك محدودة بألف شخص. بعد هذه الفترة، سيتم رفع هذه القيود أيضًا، لتصبح هذه المناطق مماثلة لبقية أنحاء البلاد، مما يسمح بالعودة إلى النشاط غير المقيد.

ستبقى هذه السياسة سارية المفعول، في هذه المرحلة، حتى الساعة الثامنة مساءً من يوم الخميس 23 أبريل. إلا أن السلطات أوضحت أن الوضع لا يزال خاضعاً لتقييمات مستمرة، وأنه سيتم إبلاغ الجمهور بأي تطورات على الفور.