حشود من الإيرانيين شاركت اليوم (الجمعة) في مسيرات وفعاليات إضافية بمناسبة "يوم القدس الإيراني"، الذي يُقام سنوياً في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان. وكما ذُكر، أُقيمت هذه الفعاليات في شوارع العاصمة طهران ومدن أخرى. ووصل عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، الذين حددتهم إسرائيل كأهداف اغتيال محتملة، إلى المسيرة التي أُقيمت في طهران، وساروا وهم محاطون بالمواطنين.

من بين الحاضرين في المكان - رئيس إيران مسعود پزشكيان، الذي كان يتجول في المكان وهو ظاهر تماماً ومحاط بالمواطنين.

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، الذي ألقى كلمة في المكان، قال: "الهجمات على أراضينا ناتجة عن عمليات مصدرها الخوف واليأس. مشكلة ترامب هي أنه لم يستطع أن يفهم أن الشعب الإيراني قوي وواعٍ ومصمم".

مسؤول رفيع آخر كان حاضراً في المكان هو وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي. قال: "اليوم هو يوم القدس في إيران، وعلى الرغم من الهجمات الوحشية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، أظهر الشعب الإيراني إرادته وعزيمته من خلال دعمه للجمهورية الإسلامية، وللقدس، ولفلسطين، وللمبادئ الوطنية، وذلك بخروجه إلى الشوارع بالملايين". وأضاف: "سيضطر الأعداء إلى الاعتراف بقوة الشعب الإيراني".

وأُفيد أيضاً بأن محمد إسلامي، رئيس المنظمة للطاقة الذرية، وأحمد رضا رادان، رئيس قيادة إنفاذ القانون في إيران، شاركا في المسيرات - إلى جانب قائد شرطة إيران، ووزير الصناعة والتجارة والمعادن، ومحمد مخبر، الذي كان مستشاراً للمرشد علي خامنئي (وتولى منصب الرئيس لفترة قصيرة بعد مقتل الرئيس رئيسي في حادث تحطم مروحيته).

ذكرت وسائل الإعلام المحلية عن وقوع انفجار كبير بالقرب من مكان المسيرة، ولا تزال ملابساته غير واضحة. ووفقًا للتقارير، حذّرت إسرائيل بأنها ستشن هجومًا في المنطقة المذكورة.