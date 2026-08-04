وجهت المؤسسة الأمنية رسالة عاجلة إلى المستوى السياسي، طالبت فيها بتخصيص ميزانية طارئة لإعادة ملء مخازن الذخيرة والمعدات العسكرية، في ظل استنزاف جزء من المخزونات خلال الأشهر الماضية.

كما تؤكد مصادر أمنية أن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع الكشف عن طبيعة النواقص أو حجمها لأسباب تتعلق بالأمن القومي، إلا أنها شددت على أن الحاجة إلى تعزيز المخزون العسكري باتت ملحة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة.

ويشار إلى أن هذه الأزمة لا تقتصر على إسرائيل، إذ تواجه الولايات المتحدة أيضًا ضغوطًا على مخزوناتها من الذخائر والوسائل القتالية، وهو ما قد يؤثر في قدرة الحلفاء على الاستجابة لأي تصعيد إقليمي واسع.

وفي هذا السياق، حذرت مصادر أمنية من أن استمرار النقص في الذخائر قد ينعكس على جاهزية الجيش في حال اندلاع مواجهة جديدة مع إيران أو على جبهات أخرى.

ويشار الى أن وزارة الأمن الإسرائيلية راكمت ديونًا تقترب من 20 مليار شيكل مستحقة للصناعات العسكرية المحلية، ما يزيد الضغوط على الحكومة للإسراع في توفير التمويل اللازم لتسديد المستحقات واستكمال إنتاج وتوريد المعدات العسكرية.

وبحسب المصادر، ترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن معالجة هذا الملف تتطلب تدخلًا سريعًا من القيادة السياسية لضمان الحفاظ على جاهزية الجيش وتعزيز قدراته في مواجهة التحديات الأمنية المحتملة.