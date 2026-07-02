ترامب يهاجم الناتو مجددًا: الولايات المتحدة تدفع أكثر من جميع الدول الأعضاء مجتمعة تقريبًا | تحديثات
في إيران يهددون: "أي تدخل في مضيق هرمز سيؤدي إلى رد 'سريع وحاسم'" • 1000 يوم على الحرب: 26 ألف جريح، 65% منهم يعانون من صدمة نفسية أو ضائقة عقلية • تحديثات مستمرة
وجهت وزارة الخارجية الإيرانية تهديداً نحو الولايات المتحدة: "أي تدخل في مضيق هرمز سيؤدي إلى رد فعل سريع وحاسم، مضيق هرمز ليس ملعب واشنطن". قائد كتيبة "البوكعين" (52) الجديد، المقدم ج' تسلم مهامه. وزارة الأمن الإسرائيلية: 26 ألف جريح، 65% منهم يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة أو ضائقة نفسية منذ السابع من أكتوبر.
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ترامب يهاجم الناتو مجددًا: الولايات المتحدة تدفع أكثر من جميع الدول الأعضاء مجتمعة تقريبًا
عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لانتقاد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تتحمل العبء المالي الأكبر داخل الحلف مقارنة ببقية الدول الأعضاء.
وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" إن الولايات المتحدة تنفق على حلف الناتو أكثر من أي دولة أخرى، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق الأميركي يبلغ نحو 999 مليار دولار.
واستعرض الرئيس الأميركي أرقامًا قال إنها تعكس الفجوة الكبيرة في مستويات الإنفاق العسكري بين واشنطن وحلفائها، موضحًا أن بريطانيا تنفق نحو 90.5 مليار دولار، وفرنسا 66.5 مليار دولار، وإيطاليا 48.8 مليار دولار، بينما تبلغ نفقات بولندا العسكرية نحو 44.3 مليار دولار.
ويأتي تصريح ترامب في إطار انتقاداته المتكررة لدول الحلف، إذ سبق أن طالب مرارًا الدول الأوروبية بزيادة مساهماتها الدفاعية وتقاسم الأعباء العسكرية بصورة أكبر، معتبرًا أن الولايات المتحدة تتحمل جزءًا غير متوازن من مسؤوليات الأمن الجماعي داخل الناتو.
قادة عسكريون من 12 دولة يناقشون أمن المنطقة وحرية الملاحة في مضيق هرمز
أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي أن قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، إلى جانب مسؤولين وقادة عسكريين من 12 دولة من منطقة الشرق الأوسط ومحيطها، عقدوا اجتماعًا ناقش التطورات الأمنية الإقليمية وسبل تعزيز التعاون العسكري المشترك لمواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة.
وبحسب بيان القيادة المركزية، ركزت المباحثات على تقييم البيئة الأمنية الحالية، وتبادل وجهات النظر بشأن التهديدات الإقليمية، إضافة إلى بحث فرص تطوير التنسيق والتعاون الدفاعي بين الدول المشاركة بما يعزز الاستقرار الإقليمي.
وأكد المشاركون خلال الاجتماع التزامهم المشترك بضمان حرية الملاحة واستمرار التدفق الآمن للتجارة الدولية عبر مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، نظراً لدوره المحوري في حركة إمدادات الطاقة والتجارة العالمية.
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية قائلاً: "نحن ننسق مع شركائنا في قطر بشأن الجهود المتواصلة لتعزيز وتسهيل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وبعد جولة المفاوضات التي عُقدت في الدوحة، تم الاتفاق على مواصلة المشاورات لتحديد موعد الجولة القادمة من المحادثات".
إيران تهدد: "أي تدخل في مضيق هرمز سيؤدي إلى رد سريع وحاسم، مضيق هرمز ليس ملعباً للولايات المتحدة".
تم توجيه لائحة اتهام ضد ثلاثة إسرائيليين متورطين في بيع أسلحة لمسلح نفذ هجوماً دموياً في أوائل يونيو في كوخاف يائير وتسور ناتان، كما اتُهم أحدهم بعدم منع هجوم.
وزارة الخارجية القطرية: "تم إحراز تقدم إيجابي في الاجتماعات غير المباشرة التي عُقدت في الدوحة بين الممثلين الإيرانيين والأمريكيين".
ألف يوم منذ 7 أكتوبر: وصل عشرات المتظاهرين إلى خارج مقر إقامة رئيس الحكومة الاسرائيلية في بلفور وبالقرب من الكنيست الإسرائيلي، احتجاجاً على مرور ألف يوم منذ 7 أكتوبر