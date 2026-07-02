ترامب يهاجم الناتو مجددًا: الولايات المتحدة تدفع أكثر من جميع الدول الأعضاء مجتمعة تقريبًا

عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لانتقاد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تتحمل العبء المالي الأكبر داخل الحلف مقارنة ببقية الدول الأعضاء.

وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" إن الولايات المتحدة تنفق على حلف الناتو أكثر من أي دولة أخرى، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق الأميركي يبلغ نحو 999 مليار دولار.

واستعرض الرئيس الأميركي أرقامًا قال إنها تعكس الفجوة الكبيرة في مستويات الإنفاق العسكري بين واشنطن وحلفائها، موضحًا أن بريطانيا تنفق نحو 90.5 مليار دولار، وفرنسا 66.5 مليار دولار، وإيطاليا 48.8 مليار دولار، بينما تبلغ نفقات بولندا العسكرية نحو 44.3 مليار دولار.

ويأتي تصريح ترامب في إطار انتقاداته المتكررة لدول الحلف، إذ سبق أن طالب مرارًا الدول الأوروبية بزيادة مساهماتها الدفاعية وتقاسم الأعباء العسكرية بصورة أكبر، معتبرًا أن الولايات المتحدة تتحمل جزءًا غير متوازن من مسؤوليات الأمن الجماعي داخل الناتو.