ترامب يكشف: "الإيرانيون اتصلوا، وهم يريدون التفاوض - من الممكن أن نلتقي بهم"

تحدث رئيس الولايات المتحدة مع الصحفيين الليلة (الإثنين) قبل لحظات من مغادرته فلوريدا عائدًا إلى واشنطن، وكشف أن قادة إيران اتصلوا به من أجل التفاوض بشأن الملف النووي الإيراني.

قال الرئيس للصحفيين على متن طائرة "إير فورس وان": "قادة إيران اتصلوا بنا لكي نجري مفاوضات". أعتقد أنهم تعبوا من أن تتعرضوا للضرب من قبل الولايات المتحدة. قد نلتقي بهم، ولكن من المحتمل أن نضطر للتحرك بسبب ما يحدث قبل اللقاء."

https://x.com/i/web/status/2010531541106172323 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وهدد الإيرانيين مرة أخرى وقال: "إذا هاجمت إيران أهدافًا عسكرية – سنضربهم كما لم يُضربوا من قبل. نحن أولاً وقبل كل شيء ننسق الرد على إيران مع الشركاء. أتلقى تحديثات مستمرة بهذا الشأن. الجيش يراقب الأمر، ونحن نبحث خيارات قوية جداً ضد إيران. نحن نتحدث عن إمكانية إعادة الإنترنت إلى إيران، وسأتحدث عن ذلك مع إيلون ماسك فوراً".

في الأمس، أفاد محلل الشؤون الدبلوماسية عميحاي شتاين أن عددًا من الجهات الرفيعة أشاروا إلى أن ترامب قرر الهجوم - والسؤال الوحيد الذي لا يزال مفتوحًا هو كيف ومتى.

وفقاً للمصادر - القرار قد اتُخذ وترامب سيساعد المتظاهرين الإيرانيين الذين يخرجون كل مساء إلى الشوارع. هذا الموضوع قيد مناقشات مكثفة تجري في واشنطن، وهم يحاولون أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون دعم المتظاهرين من خلال هجوم عسكري - أي استهداف هدف للنظام، أو بطريقة أخرى يمكن أن تكون هجومًا سيبرانيًا أو من خلال إدخال وسائل مثل ستارلينك.

في هذا السياق، هدد رئيس البرلمان الإيراني قائلاً: "أي هجوم أمريكي سيدفعنا لمهاجمة إسرائيل والقواعد الأمريكية الإقليمية التي ستُعتبر أهدافاً مشروعة. رئيس الولايات المتحدة أعلن رسمياً دعمه لحرب الإرهاب ضدنا، وإيران ستتصدى لها وتحبطها".

وبالتوازي مع كل ذلك، الاحتجاجات في إيران مستمرة في التصعيد. ووفقًا لتقديرات المعارضة، قُتل أكثر من 2000 شخص خلال نهاية الأسبوع. وسائل إعلام إيرانية أفادت عن إطلاق نار جماعي لم يقتصر على مدن محددة. أظهرت مقاطع فيديو من مستشفيات فرديس وكرج والغدير في شرق طهران مشاهد مروعة خلال الاحتجاجات.