مصدر لـ i24NEWS: "يبدو أن إسرائيل وحماس راضيتان تماما عن الوضع الحالي، وقد توقفت المحادثات لأسابيع"

صرّح مصدر دبلوماسي غربي لقناة i24NEWS ، مساء اليوم السبت، في إشارة إلى المحادثات بين إسرائيل وحماس، بأن "المحادثات متوقفة منذ أسابيع، ولا يوجد أي تقدم حقيقي، وزعم أن الطرفين يبدوان راضيين تمامًا عن الوضع الراهن".

ووفقًا للمصدر، "لا يوجد أي دور يُذكر لرئيس مجلس السلام، نيكولاي ملادينوف". وقال: "ليس لدي أي فكرة عما يفعله مجلس السلام". وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير في قطر بأن "حماس قد أنهت مرحلة التصويت في قطاع غزة لانتخاب قيادة جديدة للمكتب السياسي، وذلك بعد عام ونصف من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

في غضون ذلك، صرّح مسؤول كبير في هيئة الأركان العامة لقناة i24NEWS بأن "جولة أخرى من المفاوضات مع حماس أمر لا مفر منه، نظرًا لرفضها نزع سلاحها"وتابع "سنضطر إلى القيام بذلك بأنفسنا في ضوء عدم إحراز تقدم في المحادثات، تم إعادة ألوية المظليين إلى قطاع القيادة الجنوبية، إلى جانب المقرات الرئيسية الهامة".