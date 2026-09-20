قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران مستعدة لـ"حرب حاسمة"، واضعاً مجموعة من الشروط أمام الولايات المتحدة مقابل إنهاء الحرب، في وقت لم يستبعد فيه احتمال إجراء تغيير مستقبلي في العقيدة النووية الإيرانية.

وفي مقابلة مع شبكة "الجزيرة" القطرية، مساء السبت، قال رضائي إن حسابات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إيران كانت خاطئة، مدعياً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من بادر إلى الحرب.

وأضاف: "مصلحة واشنطن هي قبول شروطنا لإنهاء الحرب. تهديدات ترامب لن تحقق نتائج. نحن مستعدون لحرب حاسمة، ونعرف نقاط ضعف الجيش الأميركي ومستعدون أكثر من أي وقت مضى للتعامل مع ضرباته الجوية".

وأوضح رضائي أن إيران على اتصال بقطر وباكستان بصفتهما وسيطين، مشيراً إلى أن الدوحة نقلت إلى واشنطن الشروط الإيرانية لإنهاء الحرب، وأن طهران تنتظر رد ترامب.

ما شروط إيران؟

تشمل الشروط التي طرحها رضائي "إنهاء الحرب على جميع الجبهات"، وهو تعبير تستخدمه طهران عادة للإشارة أيضاً إلى المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، إضافة إلى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، ورفع الحصار البحري الأميركي الذي يمنع إيران من تصدير النفط إلى الأسواق العالمية.

وكانت إيران قد طرحت في الشهر الماضي شروطاً مماثلة مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، الذي تواصل طهران محاولة عرقلته من خلال هجمات على ناقلات النفط، في وقت تنفذ فيه البحرية الأميركية عمليات لحماية حركة الملاحة.

وكانت الشروط السابقة قد تضمنت أيضاً المطالبة برفع العقوبات الأميركية عن إيران، إلا أن رضائي لم يذكر هذا المطلب في مقابلته الأخيرة.

وفي منشور لاحق على منصة "إكس"، قال رضائي إن إيران قدمت إلى الولايات المتحدة «سبعة شروط لبدء أي مفاوضات»، من دون الكشف عن تفاصيلها.

تهديد بضرب المصالح الأميركية

وجاءت تصريحات رضائي بعد مقابلة لترامب مع موقع «أكسيوس»، الخميس، قال فيها إنه يواجه مجدداً قراراً بشأن ما إذا كان سيقدم على «القضاء» على إيران.

وحذر المسؤول الإيراني من أن أي هجوم أميركي سيقابل برد أقوى، قائلاً إن طهران ستضرب «القواعد الأميركية والمصالح الأميركية في المنطقة بقوة أكبر».

وادعى رضائي أن إيران أجرت مؤخراً اختباراً لصاروخ مضاد للسفن "بالقرب من حاملة طائرات أميركية»، مؤكداً أن بلاده «جادة بشأن دفاعها".

إيران تلمح إلى احتمال تغيير عقيدتها النووية

وتطرق رضائي أيضاً إلى البرنامج النووي الإيراني، قائلاً إن العمليات الأميركية والإسرائيلية تمنح طهران مبرراً للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأوضح أن إيران لم تتخذ بعد قراراً بالانسحاب من المعاهدة، وأن الأمر يعتمد على سلوك واشنطن.

وفي إشارة إلى مستقبل العقيدة النووية الإيرانية، قال رضائي إن طهران لا تزال ملتزمة بالفتوى المنسوبة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، والتي تحظر تطوير الأسلحة النووية، مضيفاً: "لم نغير عقيدتنا النووية، رغم أننا لا نعرف ماذا يخبئ المستقبل".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد مستمر حول البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية عبر وسطاء في محاولة لبحث شروط وقف القتال.