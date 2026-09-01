مستوطنون يحرقون مسجدا قرب نابلس ويهددون السفير الأمريكي مايك هاكابي

مستوطنون يهود أضرموا النار فجر اليوم (الثلاثاء) في مسجد بقرية بزاريا في منطقة نابلس، وذلك بعد أن رشوا على جدران المسجد كتابات مسيئة تحمل رسائل ضد سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، مايك هاكابي، وضد مراسل هيئة البث الرسمية"كان 11" روعي شارون.

في الكتابات التي تم رشها كُتب: "الإخلاء = فوضى، تم تحذيركم"، "روعي شارون احرص على سيارتك"، و"هاكابي تحيات من الإرهابيين". الجناة فرّوا عند وصول قوات الأمن إلى المكان. الشرطة فتحت تحقيقاً.

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جاء في رد هيئة البث العامة: "نحن ندين بشدة التهديدات التي كُتبت خلال الساعات الأخيرة على جدار مسجد في السامرة (الضفة الغربية) ضد مراسل كان حدشوت، روعي شارون. محاولة ترهيب صحفي بسبب عمله لن تنجح ولن تردع روعي وطاقم كان حدشوت عن مواصلة تقديم تقارير موثوقة ومهنية حتى عن الاضطرابات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية). نحن نتوقع من سلطات إنفاذ القانون أن تتصرف بسرعة وبحزم في تحديد المسؤولين وتقديمهم للعدالة. عملنا الصحفي سيستمر دون خوف".

كما هو معلوم، عبّر السفير هاكابي عن معارضته للحصار الذي فرضه مستوطنون على منزل عائلة فلسطينية في قرية قصرة، واصفًا المستوطنين اليهود المثيرين للشغب بالإرهابيين. وقال هاكابي: "أفعالهم إجرامية ومروّعة وتهدف لتخويف العائلة ومضايقتها. إنها مثيرة للاشمئزاز ولا يوجد أي عذر لسلوك بلطجي كهذا".