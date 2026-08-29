منعت فصائل درزية مسلحة في محافظة السويداء السورية الطلاب من الوصول إلى مراكز الامتحانات التي تسيطر عليها الحكومة، مطالبةً بإجراء الامتحانات في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ولا تزال مدينة السويداء وعدة مناطق في جنوب المحافظة خارج سيطرة السلطات الإسلامية الجديدة التي تولت السلطة في دمشق بعد سقوط بشار الأسد عام 2024.

ولا تزال التوترات مرتفعة في أعقاب اشتباكات العام الماضي بين الجماعات الدرزية والقوات الموالية للحكومة، والتي أشعلت فتيل واحدة من أسوأ موجات العنف الداخلي منذ سقوط النظام السابق، ما دفع إسرائيل إلى شن غارات جوية.

وكانت السلطات السورية قد حددت موعدًا لجلسة امتحانات، اليوم السبت، في الجزء الشمالي من المحافظة، الخاضع لسيطرة الحكومة، للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء امتحاناتهم قبل شهرين بسبب الوضع الأمني. إلا أن مقاتلين درزيين في الشهباء، شمال السويداء، أعلنوا إغلاق الطرق بالكامل لمنع الطلاب والمراقبين من السفر إلى مراكز الامتحانات خارج منطقتهم، مبررين ذلك بمخاوف أمنية، ومطالبين بإجراء الامتحانات محليًا. أدان مصطفى البكور، محافظ السويداء المعين من قبل دمشق، القرار بشدة، متهمًا "عصابات خارجة عن القانون" باستخدام "مستقبل طلاب السويداء كورقة ضغط سياسية".

ووفقًا له، تمكن نحو 150 طالبًا من أداء امتحاناتهم، بعد أن غادر بعضهم المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل الدرزية قبل أيام لتجنب أي حصار.