كشف تحقيق نشرته مجلة "تايم" الأميركية عن إنفاق مبالغ كبيرة ضمن حملات تهدف إلى التأثير على الرأي العام في الولايات المتحدة، خصوصًا بين الشباب المحافظين وأنصار حركة MAGA، في إطار جهود لتعزيز صورة إسرائيل في الساحة الأميركية.

وبحسب التحقيق، دفعت إسرائيل نحو 1.5 مليون دولار شهريًا لبراد بارسكيل، الذي أدار الحملة الرقمية للرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال انتخابات عام 2016، بهدف تنفيذ أنشطة رقمية شملت التعاون مع مؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي، وإنتاج كميات كبيرة من المحتوى، إضافة إلى محاولات للتأثير على طريقة عرض المعلومات المتعلقة بإسرائيل عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وأشار التحقيق إلى أن هذه الجهود لم تحقق النتائج المتوقعة، بل أدت إلى تصاعد الشكوك داخل إدارة ترامب بشأن أهداف بعض الأنشطة، خصوصًا ما يتعلق بالنقاش الأميركي حول السياسة تجاه إيران.

وتفاقم الجدل بعد تصريحات نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الذي انتقد في مقابلة إعلامية ما وصفه بأنه "حملة تأثير ممولة بمبالغ ضخمة"، مدعيًا أن بعض الجهات المرتبطة بإسرائيل حاولت التأثير على النقاش السياسي في الولايات المتحدة بشأن التعامل مع إيران.

وتُعد هذه التصريحات من مسؤول أميركي رفيع غير معتادة، إذ أثارت نقاشًا واسعًا حول حدود نشاطات التأثير الأجنبية داخل الولايات المتحدة، ومدى تأثيرها على العلاقات بين أمريكا وإسرائيل.

ميزانيات ضخمة لحملات الصورة الخارجية

ويأتي الجدل في وقت خصصت فيه إسرائيل ميزانيات كبيرة لتعزيز جهود الدبلوماسية العامة والإعلام الخارجي، خاصة منذ اندلاع الحرب في غزة وتراجع صورة إسرائيل في عدد من الدول الغربية.

ووفق التحقيق، رُصدت مئات الملايين من الشواكل لبرامج إعلامية وحملات دولية، شملت حملات رقمية، وتنظيم زيارات إلى إسرائيل، والاستعانة بشركات علاقات عامة ومستشارين للتأثير في الولايات المتحدة وأوروبا.

لكن مسؤولين ودبلوماسيين إسرائيليين انتقدوا طريقة إدارة بعض هذه المشاريع، مشيرين إلى أن جزءًا من الأموال لم يمر عبر القنوات المهنية التقليدية داخل وزارة الخارجية، وأن بعض الحملات نُفذت دون تنسيق كافٍ مع السفارات الإسرائيلية في الدول المستهدفة.

من جهتها، نفت وزارة الخارجية الإسرائيلية وجود خلل في إدارة البرامج، وأكدت أن خطط العمل والميزانيات تم تنسيقها مع الجهات المهنية المختصة داخل الوزارة.

انتقادات لفعالية الحملات الرقمية

وتركزت الانتقادات بشكل خاص على الحملات الرقمية والاستعانة بالمؤثرين، حيث رأى بعض العاملين في المجال الدبلوماسي أن إدارة حملات التأثير السياسي تختلف عن الحملات التجارية، وتتطلب معرفة دقيقة بالبيئات الإعلامية والثقافية والسياسية في كل دولة.

وقال مسؤول إسرائيلي إن "الدبلوماسية والإقناع الخارجي مجال متخصص"، مشددًا على أن النجاح في إدارة حملة سياسية أو تجارية محلية لا يعني القدرة على التعامل مع تعقيدات المشهد السياسي والإعلامي في واشنطن أو العواصم الأوروبية.

تراجع في صورة إسرائيل داخل الولايات المتحدة

وتزامن الكشف عن هذه الحملات مع استمرار الجدل حول مكانة إسرائيل في الرأي العام الأميركي، حيث تشير استطلاعات حديثة إلى تراجع الدعم لإسرائيل خصوصًا بين الشباب والديمقراطيين.

وتظهر البيانات استمرار الانقسام داخل المجتمع الأميركي بشأن الحرب في غزة والسياسة الأميركية تجاه إسرائيل، مع وجود مؤشرات على تراجع التأييد التقليدي لإسرائيل لدى بعض الفئات.

كما أثارت نتائج استطلاعات الرأي قلقًا في إسرائيل بسبب تراجع التأييد حتى بين جزء من اليهود الأميركيين، ما يزيد التساؤلات حول فعالية الاستثمارات الكبيرة في حملات العلاقات العامة والتأثير السياسي.

ويرى مراقبون أن القضية تتجاوز نجاح أو فشل حملة إعلامية محددة، لتطرح تساؤلات أوسع حول كيفية إدارة إسرائيل لصورتها الدولية، ومدى قدرة الإنفاق المالي وحده على تغيير مواقف الرأي العام في ظل تحولات سياسية واجتماعية عميقة.